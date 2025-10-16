關稅重擊　台無薪假已有近8千人並燒進竹科

台“勞動部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／美國總統特朗普8月起對台灣實施20%對等關稅，台灣產業大受打擊，9月起已有逾7000人實施無薪假（減班休息），根據台“勞動部”最新統計，10月中旬新增實施無薪假家數仍有87家、1656人，整體實施人數達432家、8543人，有354家、7923人受到美國關稅影響，其中竹科也新增某家事業單位實施4人，無薪假浪潮悄悄燒進竹科。



據“勞動部”統計，截至10月15日為止仍有432家、8543人遭實施無薪假，較上一期淨增加34家、38人，但其中新增加實施達87家、1656人，停止實施則有53家、1618人。本期受美國關稅影響達354家、7923人，較上一期的310家、7755人增加44家、168人。實施的天數以每月實施4天以下為多、約占50%，但也有部分企業每月實施逾20天、幾乎整月沒工作。



根據《中時新聞網》報導，“勞動部”勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，本期淨增加人數微幅成長，新增實施的事業單位以製造業為主，大多為受到美國關稅影響、占整體無薪假比率約達9成，又以金屬機電工業達287家、6520人為多，其中機械設備製造業實施人數達3448。



黃琦雅說，本期新增實施無薪假家數達87家、1656人，其中某機械設備製造業也一次就實施210餘人，停止實施事業單位部分反映訂單回穩，但也有部分事業單位稱仍要觀察後續訂單恢復狀況，並以某“其他運輸工具及其零件製造業”一次停止實施341人為多。



黃琦雅提醒，適用僱用安定措施行業可領取薪資差額，若非屬僱用安定措施業別，則可參加再充電計劃申請訓練津貼，每月最高可領取投保薪資差額。“勞動部”提醒，按月計酬的全時勞工，實施減班休息後每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元。