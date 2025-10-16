蔣萬安談爭取輝達留台北　閃黨魁選舉話題

國民黨籍台北市長蔣萬安。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月16日電（記者 蔣繼平）輝達（NVIDIA）海外總部能否落腳台北市北投士林科技園區受外界關注。中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日在台南受訪表示，輝達決定希望讓海外總部落腳在台北，除了新光人壽與台北市政府合意解約外，輝達也正式發函給市府希望幫忙找台北其他適合的地，將多管齊下與各方合作，努力爭取輝達順利落腳台北。



蔣萬安今天前往台南，考察本土酪農業，赴佳里區拜訪梅桂種畜場，台南選區的國民黨“立委”謝龍介也一同前往。



當媒體追問有關國民黨黨主席選舉話題時，蔣萬安保持笑容回復“謝謝！”並在幕僚提示時間快到了，隨即前往酪農場進行參觀行程。不過，蔣萬安昨已透過臉書發文表態挺郝龍斌。



輝達總部選定北士科T17、18，然而用地爭議尚未解決。新光人壽16日突宣布舉行“開工動土典禮”。對此，台北市建管處表示，若是實質開工如施作連續壁導溝、開挖地下室等，將會依建築法開罰最高新台幣9000元，並勒令補辦手續，必要時勒令停工。



針對新光人壽突然進行開工動土，蔣萬安16日在台南參觀酪農場受訪回應，因為新光人壽與北市府建立合約，依照合約約定，就是必須在一定期限內完成建物，所以過去三年多、將近四年都沒有實質開工，所以還是希望按照合約來走。



蔣萬安指出，除確保整個程序合法合規符合契約規範，也持續與輝達溝通保持意見交換，目前輝達也明確告知就是希望新光人壽與台北市政府合意解約，由市府取回土地，透過專案設定地上權的方式，來給予輝達，這個方向非常明確，也會持續努力。



另一方面，蔣萬安表示，輝達也決定希望讓海外總部落腳在台北，所以北市府會全力協助輝達，首選T17、T18這塊地，同樣的輝達也正式發函給市府，希望市府幫忙找台北其他適合的地。市府現在有具體方案，也匯集資料提供給輝達做選擇。