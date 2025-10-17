熊強生：台灣既要半導體領先　必需要核電

世界台灣商會聯合總會長熊強生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月17日電（記者 盧誠輝）台灣最後一座核能發電機、核三廠2號機已於5月17日停機除役，象徵台灣已正式邁入“非核家園”。世界台灣商會聯合總會長熊強生接受中評社訪問認為，SMR（小型模組化反應爐）核能是很好的選項，也是台灣未來要保持半導體產業領先全球地位必須面對的重要課題。



熊強生，新竹清華大學核工系學士，長年旅居澳洲，曾任世界台灣商會聯合總會副總會長、大洋洲台灣商會聯合總會總會長，現為澳洲藍籌科技公司董事長、世界台灣商會聯合總會新任總會長。



熊強生表示，台灣因為擁有領先全球的半導體產業，所以要面對人力與電力的問題相當棘手，但因台灣現在仍太依賴石化能源所提供的電力，雖然政府一直積極想轉型成為綠色能源，但經過這幾年的發展可以發現，台灣不管是風力發電或太陽能面板都有它的侷限性。



他指出，台灣還是應該要多投資在核能方面，如何有效利用現有的核三廠與核四廠就顯得相當重要。台灣現在對核廢料處理比核能安全的考量來得大，因為事實上現在所有核電廠都有非常嚴謹的安全設計，所以核廢料的處理才會變成政府的考量重點，但現在核廢料也都有新科技在處理，因此台灣對核能的態度應該跟日本一樣，是必要的選擇之一。



熊強生提到，SMR核能是目前世界各國積極在投資的核能方向，也是對台灣目前來說最好的選擇，因為未來除非有核融合的選項出現，但現在核融合離商轉還有很長的距離，所以台灣真的應該認真考慮使用SMR核能，這對台灣半導體產業持續取得全球領先地位至關重要。



熊強生強調，SMR核能對台灣來說是一個很好的機會，尤其是台灣因位處小島的地理位置，在能源方面應該也沒有其他更好的選擇，所以SMR核能是台灣未來能源發展很重要的選項，他建議政府應該多加考慮。

