否認挺郝龍斌　王金平：見誰都會談期許

國民黨主席候選人郝龍斌16日在臉書PO出與王金平的合照表示，謝謝王金平傾囊相授。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北10月16日電／中國國民黨主席選舉18日投票，進入最後肉搏戰。候選人郝龍斌16日上午在臉書發出與前“立法院長”王金平合照表示，謝謝王金平傾囊相授，鼓勵和期許。王金平辦公室上午發聲明強調，不管是黨主席候選人，還是“未來可能的黨主席”來看他，他都會談到對未來國民黨黨主席的期許。



在郝龍斌在臉書發文後，王金平隨即回應，過去這段時間共有五位黨主席候選人來看他，“郝龍斌來看過我兩、三次”，不管是黨主席候選人，還是“未來可能的黨主席”來看他，他都會談到對未來國民黨黨主席的期許。



王金平認為，面對當前情勢，未來的黨主席當然要能整合黨內意見、找出民意最大公約數，並將人民的褔祉擺在第一位。



郝龍斌16日上午發出與王金平的合照表示，謝謝王金平傾囊相授，表示過去多年，王金平給他很多寶貴建議，這次選舉過程，自己特別再向王金平，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。



郝龍斌提到，跟王金平認識多年，當時自己剛進入政壇擔任“立法委員”，一直在觀察、學習王金平協調溝通與整合各方意見的態度和能力，這正是目前高度對立的台灣社會迫切需要的特質。



郝龍斌說，王金平也期許我，未來如能順利當選國民黨主席，要充分運用這樣的協調能力，整合國民黨內意見，更要尋求台灣民意的最大公約數，為人民創造最大的福祉。謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力。



