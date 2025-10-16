劍指吳釗燮？綠委轟涉外人士放話破壞團結

台前“外交部長”吳釗燮。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／民進黨“立委”陳冠廷16日質詢時批評有“涉外人士”對外放話，還稱賴清德不信任“外交部”官員，這種私下放話，為個人的利益，超過“國家利益”，大可不必，劍指“國安會秘書長”吳釗燮意味甚濃。台“外交部長”林佳龍尷尬表示，“我也是看媒體報導而已”。



結束質詢時，陳冠廷並嚴正地說，如果“涉外人士”想要再用這樣方式放話，去當媒體人會比較適合，不要在這邊破壞團結。



《風傳媒》10月8日《台美透視》賴清德欽點密訪？趙怡翔華府行跳過外交系統，挑動“兩個太陽內鬥疑雲”。內文提到根據《TVBS新聞網》5日報導，有涉外人士認為，對於高層出訪和過境事宜，台美之間向來有默契與既定程序。趙怡翔“擅作主張”赴美，跳過外交系統，不僅未能接觸到相關要員，還造成駐美處工作混亂。導致“總統府”須出面澄清。



涉外人士向《風傳媒》指出，趙怡翔不是“擅作主張”，而是有獲得賴清德的欽點。因為賴清德不信任“外交部”公務員。原本今年8月賴清德訪美破局，就是《世界日報》首先披露出訪行程，府方認為是駐美處官員故意洩密。緊接其後，《金融時報》、《紐約時報》7月底接連報導，賴清德擬於前往中美洲途中“過境紐約”一事。北京向華府提出強烈反對後，特朗普政府拒絕賴清德過境紐約。



“立法院外交及國防委員會”16日邀請“外交部長”林佳龍業務報告。吳釗燮成為箭靶，除了綠委陳冠廷以有“涉外人士”放話批評吳釗燮外，中國國民黨“立委”馬文君也稱不希望“涉外人士”這樣的謠言，造成“國家”的傷害與損失。而擔任主席的綠委王定宇則以委員會立場表示，“表達深切關切，這些管道的來源，這些內容希望適可而止，‘國家利益′跟黨派無關”。



綠委陳冠廷質詢時，肯定林佳龍“總合外交”戰略方針，從“價值外交”基礎更升級“加值外交”。他要給林佳龍與“外交”同仁好好打氣。他又稱，吳釗燮任內先後跟八個國家“斷交”，任內還出現“共諜”問題，一定程度打擊外交官士氣，讓社會大眾對責任政治有疑問。

