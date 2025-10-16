謝龍介力邀　蔣萬安參觀台南酪農場

國民黨籍台北市長蔣萬安與藍委謝龍介16日一同參觀台南“梅桂牧場”，實地瞭解產地情形。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安自推“生生喝鮮乳”政策半年，16日應藍委謝龍介邀請，前往台南梅桂牧場考察酪農業。謝龍介正在備戰2026台南市長選舉，邀蔣萬安下鄉站台意味濃。



蔣萬安16日上午與謝龍介一同抵達台南市佳里區的“梅桂牧場”，一路參觀擠乳流程、如何用進口乾草搭配飼料來拌料、參觀飼養區、拿牧草與乳牛互動，並現場品嘗最新鮮的鮮奶。



蔣萬安表示，台北市不只是消費者城市、也是支持者城市，更喊話全台各縣市一同來支持在地生產的鮮奶。



謝龍介說，非常感謝蔣市長到台南關心酪農，台南是很重要的酪農產區，生生喝鮮奶政策已經受到很大迴響，台南議會黨團也希望台南跟進效法，很多年輕朋友想結婚但生不起孩子，除獎勵生育以外，也要幫忙讓孩子們長得好長的壯。



台北市政府為促進學童健康與成長，2025年4月起推動台北市“鮮奶週報 生生喝鮮奶”政策，9月起更升級為全年不中斷的“鮮奶週報2.0”，並結合在地酪農與食農教育。



蔣萬安表示，因為台北市正在評估是不是擴大辦理到國中、高中，當然要確保需求量增加，乳源供應是否充足。第二其他縣市也跟進，整體需求量增加，對本土酪農業來講也很有幫助，希望未來孩子喝的安心，家長也很放心。



蔣萬安表示，第三，面對包括紐西蘭乳品零關稅進口，以及面對台美乳品MOU的衝擊，“我們都很願意做台灣在地酪農的後盾、堅實的靠山”，也感謝國民黨台南市議會黨團的支持，持續照顧孩子、照顧酪農。