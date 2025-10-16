侯友宜將現身　郝龍斌選前之夜大咖助講

國民黨主席候選人郝龍斌17日將在台北市汀州路新民高中禮堂舉辦選前之夜。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北10月16日電／中國國民黨主席選舉18日投票，進入最後肉搏戰。候選人郝龍斌明晚將在新民高中禮堂（強恕高中原址）舉辦選前之夜，確定新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴將現身相挺。此外，前台中市長胡志強、“盧家軍”台中市“立委”黃健豪也將出席，雲林不分區“立委”張嘉郡也將現身。



郝龍斌16日表示，他受到很多黨內縣市長力挺，對於支持自己的人，他都非常感謝。



郝龍斌17日，將舉辦〈團結 挺郝 拚未來〉選前之夜，將邀請新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、前台中市長胡志強、退將張延廷、前中廣董事長趙少康、藍委王鴻薇、李彥秀、張嘉郡、黃健豪、賴士葆、陳菁徽、媒體人王淺秋、董智森等人助講。



綜合媒體報導，今天上午受訪被問到，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安不會出席，郝龍斌表示，這次黨主席選舉可以看到非常多的縣市首長支持他，而且是“唯一支持”，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴，這幾位縣市長都支持他，並且說他是最適合的黨主席人選。



郝龍斌說，每個人有每個人的關係，黨內選舉大家希望和諧，他們有各自考量都尊重，選前之夜仍有這麼多黨內支持幫助他公開同志挺他，非常感謝。