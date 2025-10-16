蔣萬安考察台南酪農業　大讚鮮奶好喝

國民黨籍台北市長蔣萬安16日考察台南梅桂牧場，合照時比讚大喊“支持生生喝鮮乳”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日赴台南考察酪農場，不僅看到擠乳機器人系統，也體驗拿牧草餵乳牛，更喝到產地當天生產的鮮奶，有趣的是，蔣萬安喝之前好奇為何鮮奶溫度是熱的，業者回答因為有經過高溫滅菌，蔣喝完後也分享很甘甜、有奶香味。



為了擴大辦理台北市“生生喝鮮乳”政策，在藍委謝龍介牽線下，蔣萬安16日上午前往台南市佳里區“梅桂牧場”實地考察，並一路參觀擠乳流程、如何用進口乾草搭配飼料來拌料、參觀飼養區、拿牧草與乳牛互動，並現場品嘗最新鮮的鮮奶。



蔣萬安參觀後也說收穫滿滿，之前3月到雲林、彰化考察是確保4月份生生喝鮮奶上路之後，乳源供應相關的品質，政策上路半年後，又來到全台第二大的乳源產地台南，梅桂牧場也是全台第一個用機器人來擠乳，節省人力也增加產能，這點很重要。



梅桂牧場成立於1970年，主要飼養黑白乳牛的荷斯登牛（Holstein Friesians），牧場約飼養200頭牛，每日產乳量可達2.5公噸。牧場引入荷蘭LELY擠乳機器人系統，讓乳牛自主決定進食、飲水、休息與擠乳時間，達到最高舒適度，是提高產量關鍵。



台灣酪農業年產乳量約45萬公噸，約有545至562個酪農場，飼養約12萬頭乳牛，產區主要分布在台灣西南部，其中彰化、台南、屏東、雲林為4大酪農區，產量佔全台4成，內銷比率接近100%。