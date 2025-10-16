前北市府團隊挺郝龍斌擔任國民黨主席

郝龍斌擔任台北市長期間的政務官召開“昔郝挺我，今我挺郝！”記者會，公開力挺郝龍斌擔任國民黨主席。（中評社） 中評社台北10月16日電／中國國民黨主席選舉18日投票，進入最後肉搏戰。曾在候選人郝龍斌台北市長任內擔任局處首長的李永萍、葉慶元、陳威仁、林建元、邱大展、江綺雯、劉維公、張培義等人，與“行政院”前秘書長簡太郎、國民黨前“立委”吳育昇、林郁方，今天一起出面力挺競選國民黨主席的郝龍斌，並一起高喊“昔郝挺我，今我挺郝”。（2006－2014）



郝龍斌是於2006－2014出任台北市第4－5屆市長。



上午舉行的“昔郝挺我，今我挺郝！”記者會，由前台北市法規委員會主任委員葉慶元、前台北市副市長、前台北市文化局長李永萍及國民黨前“立委”林郁方共同主持。



出席與會成員包括前“內政部長”陳威仁、前“行政院秘書長”簡太郎、前台北市副市長林建元、前台北市財政局長邱大展、前台北市社會局長、前“監察委員”江綺雯、前台北市文化局長劉維公、前台北市工務局長張培義，以及前台北市新聞處長吳育昇等人，代表連署人發表共同心聲。



這份挺郝連署書在不到兩天時間，得到近60位具有國民黨籍的前政務官連署支持，其中絕大多數都曾在郝龍斌擔任台北市長任內，直接跟郝龍斌有深厚的共事經驗；對郝龍斌一路走來，所展現“說到做到”的領導力，以及清廉、包容、大度的人格特質，大家感佩之餘，也願意公開背書支持！



挺郝龍斌連署書全文如下：



我們是一群關心國民黨的黨員和支持者，過去都曾經有在公共事務服務的經驗，長期關心國民黨和“國家”未來的發展。我們認為這次出來參選的同志都是一時之選，各有各的特長和貢獻，但不一定都有能力和人格特質來整合帶領國民黨團隊前進，迎向未來的挑戰。

