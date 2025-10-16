台官兵遭陸通緝被拒貸？“金管會”介入瞭解

“行政院”發言人李慧芝。（照片：“行政院”臉書） 中評社台北10月16日電／民進黨籍“立委”王定宇15日於“立法院”質詢時爆料，有公股銀行以“遭大陸通緝”為由，拒絕退伍軍人的貸款跟保險。王定宇今天進一步公布兩家銀行名單，分別是台銀人壽、玉山銀行。對此，“行政院”發言人李慧芝16日表示，所有公股銀行還有各家銀行，在實務上是會把包括歐盟、聯合國還有“法務部”的制裁名單列入，但是不會有大陸的制裁名單。



福建廈門市公安局11日發佈懸賞通告，公布顏姓男子等18名台灣軍方“政治作戰局心理作戰大隊”（以下簡稱“心戰大隊”）核心骨幹違法犯罪線索與個資照片。對此，大陸國台辦發言人陳斌華針對公安機關發出懸賞通告，這是“正義之舉”，必遭法律嚴懲，同時呼籲兩岸民眾積極提供相關違法犯罪線索。



媒體報導，“行政院”今天舉行院會後記者會，媒體詢問有關公股銀行以“遭大陸通緝”為由拒絕核貸一事，“金管會”銀行局副組長曹玉翎先是回應，“我們剛才看到王委員點名，所以個案狀況我們要回去再瞭解”。



李慧芝則補充，王定宇委員也有表示，兩家銀行是台銀人壽跟玉山銀行，是有開協調會的部分。所有公股銀行還有各家銀行，在實務上是會把包括歐盟、聯合國還有“法務部”的制裁名單列入，但是不會有大陸的制裁名單。



曹玉翎再說，法規在洗錢防治的要求上，確實有請他們在系統裡建立黑名單機制，但中共制裁名單沒有被放進去。李慧芝也強調，“金管會”就會再就此個案進行瞭解，至於王定宇開的協調會，也會再跟王定宇進一步瞭解。



記者再追問，王定宇稱已反映數月，召開過三次會議，為什麼“金管會”今天才說要進行瞭解？行政團隊是不是反應慢半拍？李慧芝回應，據她瞭解，有跟“金管會主委”彭金隆討論過此個案，但“金管會”並沒有參與王定宇所召開的協調會，針對王定宇的協調會成員，行政團隊會再跟王定宇進行瞭解。