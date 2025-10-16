【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
陸委會禁公職參加大陸慶台灣光復80週年
http://www.CRNTT.com
2025-10-16 17:16:29
陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）針對大陸將在10月25日前後舉行台灣光復80週年活動，陸委會副主委梁文傑16日表示，台官方政策立場有二：一、明令禁止“中央”與地方公職人員參加大陸主導涉及台灣光復的活動。二、呼籲各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，不要參加由陸方主導的相關活動。各級學校教職人員，也不要參加相關統戰活動。
陸委會16日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陸擴大一次性台胞證口岸 台籲觀光小兩會談
(2025-10-16 17:11:18)
“台灣光復與南海諸島收復主題展”舉行
(2025-10-14 17:13:42)
台藝人發文賀大陸國慶 陸委會劃兩條紅線
(2025-10-02 17:25:21)
陸委會：雙城論壇職業培訓合作MOU有疑慮
(2025-09-25 20:44:11)
陸委會：若都要扣上九二共識 很多事做不了
(2025-09-25 18:33:33)
抗戰勝利八十周年之際彰顯台灣光復的國際法意涵
(2025-09-25 13:45:44)
重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播夯實中華民族共同體根脈
(2025-09-25 13:05:39)
曾偉峯：蔣萬安主動暫緩雙城論壇有兩個目的
(2025-09-25 00:34:49)
台官方稱沒卡雙城論壇 台北市府提時序反駁
(2025-09-24 16:37:29)
黃國昌轟陸委會廢物機關 只會增加兩岸障礙
(2025-09-24 12:50:31)