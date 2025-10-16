陸委會禁公職參加大陸慶台灣光復80週年

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）針對大陸將在10月25日前後舉行台灣光復80週年活動，陸委會副主委梁文傑16日表示，台官方政策立場有二：一、明令禁止“中央”與地方公職人員參加大陸主導涉及台灣光復的活動。二、呼籲各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，不要參加由陸方主導的相關活動。各級學校教職人員，也不要參加相關統戰活動。



陸委會16日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。