涉質詢勾串證人？北院裁定應曉薇加保

國民黨籍台北市議員應曉薇。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／中國國民黨籍台北市議員應曉薇因涉及京華城案，自2024年起遭羈押禁見超過一年，直到今年9月初才以新台幣3000萬元交保獲釋。但應曉薇近日在議會質詢時，卻因談及案情及針對相關議題發表意見，遭北檢認定違反交保附帶條件，向北院提出建議重新評估羈押必要性。



北院16日上午開庭，認為應曉薇質詢涉己案情，確實可能影響相關證人未來在二審的證詞述，構成勾串證人之虞。命加保新台幣500萬，16日下午5點籌款截止，逾期再執行羈押。



綜合台媒報導，應曉薇9日在市議會質詢時，談到自己因“某案子”被羈押禁見1年多，她將不再參加和市長蔣萬安的便當會；她還說，都委會、都發局都是單獨單位，竟有都委會人員指揮都發局人員在便當會偷錄影，都發局長要再監督，都發局亂七八糟分成很多派，並暗諷其他議員“謝謝很多議會同仁的落井下石，讓我更堅強”。



應曉薇最後還向國民黨籍台北市長蔣萬安說，“我要再三提醒你，請你好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟‘把風處’一樣”。



應曉薇發言遭檢方認定已碰觸北院正在審理的京華城案情，且京華城案證人楊智盛、顏邦睿仍任職北市府都發局，證人劉秀玲現任北市都委會執行秘書，應藉由質詢向市長“告狀”之舉，有藉機修理劉秀玲等證人的意圖，因此向北院提出建議重新評估羈押之必要性。

