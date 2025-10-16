魏哲家談台積電全球布局　加速美廠擴產

台積電董事長魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／台積電16日召開線上法人說明會，公布第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益新台幣4523億元，寫下單季獲利新高，每股純益17.44元；預估第4季美元營收322至334億美元，毛利率預估介於59%至61%，營業利益率則介於49%至51%。



董事長暨總裁魏哲家今天表示，因應客戶對人工智慧（AI）強勁需求，台積電加速美國亞利桑那州產能擴張及技術升級；日本熊本第2座特殊製程晶圓廠已開始建置。台積電並將持續投資台灣，建置晶圓廠及先進封裝廠。



根據《中央社》報導，魏哲家說明台積電全球製造布局最新情況。他重申，台積電所有的決策都基於客戶的需求，客戶重視地域靈活性；此外，也包含政府必要程度的支持。



魏哲家表示，台積電持續加速亞利桑那州廠的產能擴張，進展順利，並準備將技術加速升級至2奈米和更先進製程技術，以滿足客戶對人工智慧的強勁需求。



魏哲家透露，台積電即將在現有廠區附近取得第2塊大面積土地，支持擴張計劃，並提供更多的彈性。台積電在亞利桑那州將擴展為獨立的超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、人工智慧及高效能運算（HPC）等客戶對先進製程需求。



在日本方面，魏哲家說，台積電第1座特殊製程晶圓廠已於2024年底開始量產，第2座廠已展開營造工程，量產計劃將根據客戶需求與市場狀況而定。



在歐洲方面，魏哲家表示，德國德勒斯登特殊製程技術晶圓廠已開始興建，進展良好，量產計劃也將視客戶需求與市場狀況而定。



魏哲家說，在政府支持下，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，未來數年將持續在台灣投資先進製程及先進封裝廠。透過全球製造足跡，並持續投資台灣，台積電將繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術與產能提供者。