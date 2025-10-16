陳佩琪曝柯被詐騙　脫離社會太久行為怪怪

陳佩琪說，柯文哲怪怪的，還要一段時間才會恢復跟正常人一樣的思維。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北10月16日電／前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見超過1年，9月初獲新台幣7千萬元交保。柯文哲的妻子陳佩琪16日在臉書分享柯文哲近日的生活及健康狀況表示，柯文哲回家一個月，行為怪怪的，甚至被詐騙，或許柯還要一段時間才會恢復跟“正常人”一樣的思維。



陳佩琪表示，柯文哲離群索居一年，回家一個月了，“我還是覺得他…麼說呢？套句他的口頭禪，就是：怪怪的、怪怪的……。”



陳佩琪指出，上次中秋夜拖柯文哲去中正紀念堂廣場跟月亮照個相，不曉得是體力差、還是不習慣周遭的人群，沒幾分鐘就吵著要回家，為了要說服他出來多活動一下筋骨，就說月亮有不同角度拍起來都很美，於是這裡拍拍、那裏照照，還提醒他說他不在那段時間，我們晚上常在廣場排燭光為他祈福，另外就是靠近金甌女中出口旁的花圃長椅，就是35年前在我們在這裡約會時，說好要幫她揹皮包的，結果揹到不知道怎麼就弄丟了，害得我要到處重新申請證件，這是我們一段過往的珍貴回憶，講到這些輕鬆的，他才終於露出笑容、不再堅持回家了。



陳佩琪說，一年了，或許也是有些年紀了，親情、人際和社交的剝奪不易再回復，舉例來說，現代人離不開的3C產品，過去不論是當教授、主治醫師或做為黨主席時，就僅是出一張嘴，別人就把簡報、文件檔案或報表整理得清清楚楚、漂漂亮亮的丟上來，現在只剩孤單一人了，而她也是只會基本的，柯文哲一切都得從頭自己學起，學不來就怨聲載道的。



陳佩琪透露，有次柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，說他電腦中毒了，要買防毒軟體，她這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站，但柯文哲脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，結果呢，後來自己察覺到時已經來不及了，換她著急地趕快找銀行掛失卡片。



陳佩琪感嘆，或許吧，柯文哲還要一段時間才會恢復跟“正常人”一樣的思維。感謝支持者和小草一直關心著他，柯文哲目前身體狀況還好，體檢做完了，石頭還是在，但幸好沒痛、沒血尿，就再觀察便是，其他像牙齒也安排了一連串治療療程，心臟也已做完檢查，只需持續複診即可。



陳佩琪表示，為了讓柯文哲早日回復健康，她每天早上都給柯文哲綜合維他命、魚油、葉黃素、牛樟菇等等的補品，柯文哲每每看到桌上一堆紅紅綠綠的好多種藥，問也不問，一把抓了就安心吞下去，“以前我常“恐嚇”柯文哲難道不怕我毒殺你嗎，一年過去了，縱然人事已非，唯一不變的是柯文哲內心對她的那份信任和倚賴”。