中評鏡頭：台南麻豆代天府　巨龍盤踞超壯觀

“麻豆代天府”是台南知名廟宇，廟後方還有38公尺高的巨龍，龍身內部有天堂場景。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月17日電（記者 蔣繼平）“麻豆代天府”是台南知名廟宇，廟後方還有38公尺高的巨龍，龍身內部還設有“天堂場景”，地下有傳統鬼屋“十八層地獄”，另有一座十層樓高的螺旋高塔，登上垂直聳立的塔頂，不僅可以俯瞰整座廟宇，巨龍盤踞更顯得壯觀，相當值得一逛。



位於台南市麻豆區的麻豆代天府，又稱為“五王廟”，主祀五府千歲（李府千歲、池府千歲、吳府千歲、朱府千歲、范府千歲）。麻豆代天府與南鯤鯓代天府同為全台五府千歲開基總廟，全台分靈眾多，均香火鼎盛，佔地面積也是台南前兩大。



相傳南鯤鯓代天府的五府千歲（五王），最早是被奉祀於麻豆，但因廟所在地的地理被破壞，五王才移駕南鯤鯓，後因麻豆受瘟疫進入，信眾乃至南鯤鯓請五王回麻豆遶境，年復一年，直到1956年五王指示，才在現址建廟。



麻豆代天府特別地方在於廟後方的“巨龍天堂”與地下的“十八層地獄”，用意在勸人“為善去惡”，天堂內呈現“天堂十景”，十八層地獄內則以機械式人偶呈現地獄場景，屬早期建造所以相當復古，需付門票，大人新台幣40元、小孩20元。



麻豆區早期為蔴荳社的聚落所在，故舊稱為“麻豆番社”。“麻豆”一說來自於西拉雅語的 Mata（目睭、眼睛）和 au（台語澳，意為港灣）合併而成，即樞紐港灣之意。2024年底戶數約1.7萬戶，人口約4.3萬人。農特產是文旦。