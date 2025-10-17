中評關注：黨魁選前蔣萬安低調跑台南引聯想

國民黨籍台北市長蔣萬安16日到台南考察酪農業，因為在主席選舉投票前夕，蔣的動態引發關注。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日到台南考察酪農業，因在黨主席選舉投票前，引起拔樁聯想，蔣動向備受矚目。北市府行前定調公務考察，更稱是藍委謝龍介牽線，行程中蔣閉口不談黨內選舉，降低政治性。主因蔣要拚連任，累積聲望爭取各方力量支持才是上策。



蔣萬安16日上午應藍委謝龍介邀請前往台南市佳里區梅桂種畜場，了解台灣本土酪農的運作現況與產業發展後，再到台南市大天后宮參拜，向媽祖祈求“國泰民安”、風調雨順。不過正值國民黨黨主席選舉期間，蔣萬安突然造訪台南也引起話題。



主要國民黨主席選舉18日就要投票，時機敏感容易引發聯想。加上15日候選人紛紛打出“蔣萬安”牌，郝龍斌率先說蔣萬安稱讚他穩健務實，是合適黨主席人選。隨後鄭麗文、羅智強也紛紛發文公開與蔣萬安的合照，引發外界關注蔣的動向。



雖然被外界認為蔣萬安是為了國民黨主席選舉來拔樁的，但他絕口不提。一路陪同的謝龍介則回應，蔣萬安是為了公務行程而來，與選舉一點都沒有關係。挺羅智強的國民黨籍台南市議員蔡育輝也認為“影響有限”。



值得注意的是，台北市政府15日就先指出此行程是謝龍介協助安排，主軸是為台北市推動的“生生喝鮮乳”政策擴大辦理，實際了解酪農產業情況能否配合。甚至也提到因為9月底颱風延期，才改到10月16日舉行，等於先打預防針，降低政治性。



蔣萬安對於有關黨主席的提問不予回應，也看出雖然見縫插針難免，但蔣不願配合被作文章，對黨內選舉的議題是避免踩雷，因為只剩最後關頭，大家心中已各有所屬，既難被撼動，也不願淌渾水，就算選前出現任何戲劇性變化，也確保主配角不會是自己。

