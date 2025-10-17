藍黨魁選舉火拚　羅智強：希望君子之爭

國民黨主席候選人羅智強16日晚間在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉倒數第二天，國民黨主席候選人羅智強16日晚間到新竹市舉行基層黨員座談會，他在會前受訪時表示，這是他全台巡迴黨員座談會的第26場，也是最後一場，他覺得這次黨主席選舉煙硝味太濃，還是希望大家要君子之爭，回歸到黨主席選舉的政見與願景。



羅智強強調，他始終秉持君子三不原則，第一，不對對手口出惡言。第二，不對同志動用網軍。第三是，不對同志操作棄保。他認為，主席選舉就應該要先建構好的風氣，最後就是看到底誰是黨員最喜歡的參選人，相信黨員都能夠做出智慧的決定。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。



羅智強指出，他在全台巡迴辦的基層黨員座談會，新竹場是第26場，希望能藉此跟在地基層黨員交流，順便把他的理念跟大家說明一下，在選前倒數第二天，這也會是最後一場他所舉辦的基層黨員座談會。



羅智強呼籲，他還是希望這次國民黨主席選舉能夠君子之爭，因為選情後來煙硝味太濃了，然後相當多彼此間的一些情緒也有堆疊，可能還是回歸到主席選舉的政見跟願景，還有過去對黨做了些什麼的說明就好。