僅一藍議員到場　羅智強新竹黨員座談冷清

國民黨主席候選人羅智強16日晚間到新竹市舉辦基層黨員座談會，僅有一名藍議員到場力挺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉倒數第二天，候選人、“立委”羅智強16日晚間到新竹市舉行基層黨員座談會，場面卻相當冷清，現場僅聚集數十名黨員到場，藍營新竹縣市“立法委員”和議員都只派助理出席，僅國民黨籍新竹市議員張祖琰一人到場力挺。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。最後倒數，郝龍斌與鄭麗文激烈較勁。



羅智強從宣布參選後就開始在全台舉辦基層黨員巡迴座談會，16日晚間新竹場是第26場，也是最後一場，但隨著選戰進入倒數，各派人馬支持特定候選人的立場也越來越鮮明，羅16日晚間新竹場的基層黨員座談會則顯得相當冷清，藍營新竹縣市“立法委員”和議員都只派助理出席，僅國民黨籍新竹市議員張祖琰一人到場力挺。



相較於國民黨籍新竹市議會議長許修睿10日公開表態力挺鄭麗文時，包括國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡和多位國民黨籍新竹市議員都到場力挺的場面，羅智強16日晚間在新竹市的黨員座談會顯得冷清。



羅智強過去在民進黨所發動的大罷免時，多次到新竹縣市為當時遭罷免的藍委林思銘和鄭正鈐站台助講，但2人16日晚間並未現身羅舉辦的新竹黨員座談會，僅派助理到場。但羅智強心情絲毫未受影響，一到場就和現場出席黨員一一握手致意，以低姿態展現參選到底的決心。