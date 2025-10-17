張雅屏：藍黨魁選舉大局已定　陸介選說傷郝

國民黨前副秘書長張雅屏接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在18日投票，過去曾兼任國民黨組發會主委的前副秘書長張雅屏向中評社分析，此次33萬餘黨員中，評估大約投票率為五成，也就是大約15萬票多，因此差不多7萬左右的得票數就能當選。



張雅屏說，在投票前的最後關鍵時刻，目前看來已是大局已定，各陣營的支持者的投票意願已定，現在除非是出了什麼大問題，否則很難撼動各自支持者的投票意向。



他提到，日前郝龍斌陣營的前中廣董事長趙少康指控大陸介選，這一招原本是要重傷對手鄭麗文，但看起來是這次選舉過程中最糟糕也是最負面的，實質受傷的應該不是鄭，而是郝自己還有整個國民黨，以這個角度來看的話，郝龍斌在一般自主性黨員的得票比例上，可能會比原來預估的低，希望操作棄羅智強保郝龍斌的策略也會動不了。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來洪秀柱國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委。



張雅屏指出，國民黨黨員結構可分為三大類，“組織性票源”、“自主性票源”和“軍系票源”。組織票包括受地方派系、政治人物動員影響的傳統組織票，以往在黨內選舉能發揮相當作用，這類票源大約3至5萬票，這些人多半聽上面喊一聲就會跟著走，但這次規模真的不大。



至於自主性票源，張雅屏說，是會根據輿論、媒體訊息或自身政治判斷決定投票的黨員，這部分票源通常介於6至9萬票之間。他進一步分析，其中約有6、7萬人是關心兩岸議題，主張國民黨要走出自己的路，不再被民進黨牽著走；另有約2到3萬人則傾向“先贏選舉再談理念”，偏向跟隨主流民意。而自主黨員票近年成為黨內選舉勝負關鍵。

