南二都危險！呂秀蓮：綠若敗2028很麻煩

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／針對2026年縣市長選舉，民進黨設定“5+1”為最低目標，除了要守住現有執政的5個縣市外，更將宜蘭縣列為首要攻下目標。呂秀蓮16日在政論節目表示，若民進黨重要的台北、台中、桃園都沒有了，接下去高雄、台南再敗掉一都、甚至這兩都都沒有了，2028真的很麻煩。



呂秀蓮16日在政論節目《新聞千里馬》中被問到，2026這一次對民進黨來講，是史上最岌岌可危的一次嗎？呂秀蓮表示，高雄、台南這兩都變成焦點，主要兩個原因，第一，這兩個地方長期支持民進黨，但是顯然幾件事，讓支持者很不滿 。



第二，在地方經營很久有民意基礎的人，應該不是賴清德的親信，另外賴清德剛好有親信也想選，親信歸親信，如果民進黨內初選機制公平公開公正，大家也就認了，反正只有一個人可以選，選輸的就幫那人助選。不能說是誰親信，就把對手壓下去 。



呂秀蓮說，若黨內初選每一道程序都符合公平公正公開，結論輸贏自負，黨主席就沒有責任，可是如果沒有做到公平公正公開，總責任一定是黨主席要負。



呂秀蓮認為，施政上是有點荒腔走板，這是誰的責任？就要看什麼年代、哪一位市長做的？她強調，任何破壞好山好水，以致變成惡山惡水惡土地，都是公害，誰執政誰就要負這個責任。



呂秀蓮指出，地方選舉長期以來，對執政黨都不利，因為台灣的選民很棒，會有一個有機制的選舉，他們不希望投注在某一點，所以“中央”選舉一黨執政的話，地方選舉會給另一黨，有一點鐘擺效應或者是平衡作用。



呂秀蓮更點出，這幾年，剛好地方執政的是國民黨為多，這一次民進黨好像很務實，目標是5+1。21縣市只要贏6個，輔選責任太輕鬆，應該定10個才對，如今定5+1，她很失望。因為2026地基如果都崩了，重要的台北、台中、桃園都沒有了，接下去這兩都若再敗掉一都、甚至這兩都都沒有了，2028真的很麻煩。基本上不應該定5+1，目標應該高一點。



呂秀蓮認為，民進黨這幾年執政以來，對於人才的培訓不夠用心，以前國民黨有革命研究實踐院，不斷培育人才，民進黨也有民主學院。因為蔡英文執政以後，要當官太容易了，所以很多歷練不足的人，一下子都當高官去了。她覺得，政治不是泡麵，泡麵是一沖泡就可以吃，該蹲該煮，都沒有歷練。