國民黨主席改選6搶一　明晚7時前揭曉　

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席選舉明天揭曉，候選人郝龍斌、羅智強今晚將舉行選前之夜。鄭麗文則搶先一步於昨晚舉行大型造勢，今僅拜會馬英九。此次黨主席選舉，有投票權黨員約33萬人。黨中央將設置開票中心，若順利，預估18日晚間7時前，即可確定新任國民黨主席。



根據《中時新聞網》報導，國民黨中央日前表示，至9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，其中65歲以上黨員逾22萬人。黨內人士表示，按過往5成投票率及2021年黨主席選舉朱立倫以45.78%得票當選來推算。雖然這次候選人數較多，估計要跨過4成得票率門檻，才能勝出。



國民黨主席候選人共有6人，包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘。



鄭麗文16日晚搶先舉辦選前之夜，包括藍委李彥秀、呂玉玲、游顥、前國民黨秘書長李乾龍等人皆現身站台。鄭麗文強調，她一定是最具行動力、草根性的黨主席，讓國民黨從羊群變成獅群。她會照顧基層黨員、黨工、黨代表，更要讓失聯的百萬黨員回到國民黨懷抱，並肩作戰。



郝龍斌今天上午則將舉辦“青年公職挺好的記者會”，在最後時刻搶攻青年票。今晚在台北市中正區新民高中舉行選前之夜，參加卡司強大，台東縣長饒慶鈴、新北市長侯友宜都會到場。



羅智強今晚在台北市大安區的建南區民活動中心舉行選前之夜，邀無黨籍“立委”高金素梅站台。羅智強指出，這是國民黨決定“世代交替，政黨輪替”是否成功的關鍵時刻，唯一同時擁有大選“勝選紀錄，操盤經驗，提出勝選方程式，並立下史上最狠軍令狀”的羅智強，在關鍵時刻將與所有國民黨同志一起贏回政權。



由於先前傳出國民黨中央黨部不想設立開票中心，引發各候選人陣營譁然。組發會主委許宇甄出面澄清，若媒體有需要，中央黨部中山廳會即時報票。據了解，18日將設立中央開票中心。此次競爭激烈，候選人們擔心投開票出現紛擾，皆派出監察員到各投開票所監票。甚至有候選人在全台383個投票所都派員，且會自設開票中心統計票數。