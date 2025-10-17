柯志恩戰高雄　蔡正元：有機會變韓國瑜第二

蔡正元。(中評社 資料照) 中評社台北10月17日電／民進黨2026台南、高雄市長初選競爭激烈，民進黨預計於明年1月展開黨內初選民調。針對中國國民黨南二都選情，前“立委”蔡正元16日在政論節目表示，2026台南、高雄的提名人選，國民黨事實上已經定案，國民黨籍“立委”謝龍介在台南有贏的機會，但是要苦戰；國民黨籍“立委”柯志恩也有很高機會變成第二個韓國瑜。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜2018年在高雄掀起韓流，當選高雄市長。



蔡正元16日在政論節目《鄉民大學問》表示，2026台南、高雄的提名人選，國民黨事實上已經定案，就等黨主席提名，台南一定是謝龍介、高雄一定是柯志恩，毫無懸念。據他了解，民眾黨也沒有要提名這兩都市長候選人。如果是這樣，那就是謝龍介、柯志恩他們兩人出戰。



蔡正元說，台南市長選戰，綠營到底是林俊憲還是陳亭妃出線，他不知道。如果按照民進黨過去的制度做民意調查的初選，一定是陳亭妃。但如果硬要有一些手段，類似對綠委林岱樺這種手段的話，可能是林俊憲出線。



蔡正元指出，綠營不管是誰出線，謝龍介都要面臨一場苦戰，但是有贏的機會，不像以前不用苦戰，快快樂樂的選，因為沒有贏的機會，而現在是有贏的機會，但是要苦戰。高雄也是一樣，民進黨一掛子人競爭，他覺得，柯志恩有很高機會變成第二個韓國瑜。