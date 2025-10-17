高雄演唱會創數十億產值？謝寒冰揭真相

高雄市府表示，世運主場館雖僅收取975萬元權利金，實際卻締造數十億元觀光經濟產值。（高雄市政府提供） 中評社台北10月17日電／高雄演唱會經濟引發熱議，但高雄市審計處8月報告揭露，世運主場館自2023年1月至2024年9月出借18場演唱會，場地收入僅新台幣975萬餘元，但去年維護費用卻高達4344萬餘元。高雄市政府雖強調創造數十億產值，媒體人謝寒冰感嘆有調查指出，演唱會人潮不少連飯都不吃就搭高鐵回台北了。



南韓人氣女團BLACKPINK將於18日、19日再登高雄世運主場館開唱，港都掀起一陣粉色風潮，不少親綠政治人物紛紛把頭髮P圖成粉紅色響應。



根據《中時新聞網》報導，媒體人謝寒冰16日在直播節目中表示，BLACKPINK雖然是國際知名團體，喜歡她們的在年輕人中，畢竟只是一部分，絕大多數人不見得有感。



謝寒冰提到，高雄不是一直在吹什麼“演唱會經濟”嗎？最近的新聞出來了，高雄辦演唱會的世運主場館一年收入975萬，聽起來很不錯？知道場館維護費多少錢嗎？別的什麼人事費用都不講，光維護費，4000多萬！



謝寒冰強調，當然陳其邁一定會說：周邊帶來多少經濟效益，什麼餐飲、住宿等等？“Ｎo、no、no，不是這樣的”。早就有人對這事做過調查，絕大多數去看演唱會的人，去高雄看完演唱會，通常連飯都不吃，直接坐高鐵就回台北了！



謝寒冰指出，台灣一直以來餐、旅消費最高的，就是台北。一個台北，比南、高、屏加起來都高。“這個就是台灣的社會現實，沒辦法”！