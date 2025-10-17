“監院”5分鐘7會誤餐費百萬　羅智強嗆全刪

藍委羅智強痛批，台監院5分鐘開7場會議有臉去編百萬元的誤餐費。（照片：羅智強臉書） 中評社台北10月17日電／“監察院”在5月底爆發“監察委員”涉嫌濫用公務車處理私務引爆爭議，甚至連時任秘書長李俊俋都請辭負責，不過4個月過去了，調查報告卻遲遲未出爐。中國國民黨籍“立委”羅智強16日其臉書貼出15日質詢“監察院”情況，今年8月某日，“監察院”5分鐘內光速開完7個會，羅智強說，更扯的是“監察院”編列明年預算中的“開會逾時誤餐費”達新台幣134.9萬元，羅智強說，5分鐘開7場會議的單位，“我都懷疑你們有沒有時間誤餐？”羅智強預告將嚴審，該刪就刪。



羅智強表示，8月20日當天下午3點37分到42分5分鐘，開了7場聯席會，5分鐘開7場會議的單位，竟有臉編百萬元的誤餐費！全刪！



羅智強附上影片，他質詢時提到，“監察院”社會福利及衛生環境等委員會，什麼時間開會、什麼時間散會？“監察院”官員回答“時間是非常長的！”羅智強強調“我就要妳這句話！”他指出，有3點42分開的會，3點42分散會，好厲害！5分鐘開了7場聯席會，好有效率！其中還有2場聯席會，3點38分開會、3點38分散會，“妳跟我講開什麼會？過場而已！”包括性騷擾、台南學甲爐渣案、外籍漁工人權、家暴、長照健康、食安環境保護。



羅智強指出，最諷刺的是，剛剛送進來的“監察院”2026年預算，“開會逾時誤餐費”134.9萬，有臉編？這些不合理的項目，將嚴格審查，要刪就刪！