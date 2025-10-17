藍黨魁民調：國民黨支持者鄭贏郝7.4%

國民黨主席選戰民調。（台灣民意基金會提供） 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席選舉明日投票，台灣民意基金會17日公布“下一屆國民黨主席選舉：鹿死誰手？”民調。若採用全台性民調，則24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文，郝龍斌領先10.1個百分點。但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點。



被問到誰是人民最欣賞的國民黨主席候選人？（單選），24.2%郝龍斌、14.1%鄭麗文、9%羅智強、2.9%卓伯源、2.6%張亞中，1.6%都欣賞、16.4%都不欣賞、16.9%沒意見、6.2%不知道、拒答。顯示在國民黨主席選舉的最後階段，全台性民意顯示 郝龍斌是相對最受人民青睞的候選人，領先居次的鄭麗文10.1個百分點。



此外，“除了上述人選外，您還欣賞哪一位？（單選）”結果發現：羅智強以22%拔得頭籌，鄭麗文以17.3%居次，郝龍斌11.6%落居第三，其他依序是7.9%卓伯源，7.4%張亞中，1.3%蔡志弘。



將第一選擇與第二選擇相加，可以發現一個清楚的狀態，那就是，這次國民黨主席選舉，郝龍斌擁有全台35.8%民眾青睞，鄭麗文31.4%，羅智強31%，卓伯源11.8%，張亞中 10%，蔡志弘1.3%。基本上是郝龍斌、鄭麗文、羅智強三強競逐的局面。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不過，國民黨主席選舉不是根據全台性民調結果決定，而是根據國民黨全體黨員票選決定。因為沒有國民黨有資格投票全體黨員名冊資料，一個替代性的作法是去觀察三大變數。



第一，從政黨支持傾向看，國民黨支持者中，28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌，17.8%最欣賞羅智強，其他依序是卓伯源、張亞中、蔡志弘。



第二，從統獨傾向看，統派支持者中，最欣賞的前三名依序是，28.6%鄭麗文、19.7%郝龍斌、18.3%羅智強。現狀派支持者中，最欣賞的前三名依序是，20.9%鄭麗文、19.9%郝龍斌、13.9%羅智強。



第三，從省籍族群背景看，河洛人，最欣賞的前三名依序是，25.2%郝龍斌、13.5%鄭麗文、8.2%羅智強。客家人，最欣賞的前三名依序是，23.4%郝龍斌、10.6%鄭麗文、10%羅智強。外省人，最欣賞的前三名依序是，23.7%鄭麗文、19.3%郝龍斌、13.8%羅智強。



游盈隆指出，根據以上分析，全台性民調所呈現的選民偏好模式和國民黨支持者的偏好模式有明顯不同。換言之，這次國民黨主席選舉，全台性民意呈現的第一選擇是郝龍斌，但國民黨支持者的第一選擇卻是鄭麗文。前者，郝龍斌領先鄭麗文10.1個百分點，後者，鄭麗文領先郝龍斌7.4個百分點。



從統獨傾向與省籍族群角度看，鄭麗文稍有領先。整體來講，這些訊息強烈暗示，這是一次三足鼎立的國民黨主席選舉，選情空前緊繃，鹿死誰手，不到最後，不見分曉。顯然，百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變。



本調查訪問期間是10月13-15日；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人。抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3個百分點。