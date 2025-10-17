黃暐瀚：賴清德洗臉陳亭妃　南市長選情有變

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北10月17日電／民進黨2026台南市長競爭激烈，明年1月將進行黨內初選。根據轉述，身兼民進黨主席的賴清德，對於“立委”陳亭妃日前在“立法院”針對台南烏山頭水庫光電板相關議題質詢，在民進黨中常會當場要求陳亭妃說明，並要求陳要積極澄清謠言。針對賴清德出手，媒體人黃暐瀚16日在政論節目指出，是不是可能情勢還有變，傳出民進黨內參民調，林俊憲民調僅差距陳亭妃5個百分點而已。



對於傳出賴清德在中常會直接詢問陳亭妃，黃暐瀚16日在政論節目《57爆新聞》表示，這等於形同在中常會中，黨主席直接出手洗臉陳亭妃兩題，妳為什麼水庫的事情，沒有站在我們這邊；妳為什麼要說，妳民調已經贏那麼多了，如果沒有提名妳就不行，所以賴清德出手了。



黃暐瀚表示，為什麼會這樣？可能有兩個原因︰第一個心裡不痛快，認為陳亭妃妳為什麼好像沒有站到我們這邊，妳不是我們自己人嗎？不是說“妃常信賴”嗎？賴清德顯然心裡不痛快，所以當場提出這兩個質疑。



黃暐瀚接著指出，第二個是不是可能情勢還有變。在台南6個“立委”當中，王定宇現在雲淡風輕，他什麼都不碰。陳亭妃一個人在戰，另外4個人林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員都綁在一起。現在目前民進黨的提名分四批，最麻煩的就是台南跟高雄，明年1月才要做民調，還有3個月。所以賴清德這個時候出手，如果已經差很多了，就沒效了，就不用出手了。



黃暐瀚點出，賴惠員跳出來說，媒體民調她不管，他們的內參民調，原本林俊憲輸20個百分點，現在則輸5個百分點，這個說法跟林俊憲一樣。媒體民調是有公開，但內參民調我們沒看到。可是林俊憲講完，賴惠員再跟進，搞不好郭國文明天也會這樣講，到時這4人的講法就一致了。既然林俊憲差陳亭妃5個百分點而已，還有100天，那就大有可為。