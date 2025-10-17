謝寒冰：林岱樺被惡搞　支持者可能報復投藍

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／爭取2026民進黨高雄市長初選提名的“立委”林岱樺，先前被指控貪污遭起訴，檢方15日查出其胞妹林岱縝也涉嫌充當人頭助理，追加起訴。媒體人謝寒冰16日在自己的直播中說，民進黨最糟糕的是這屆沒有強的候選人，如果針對林岱樺這一局搞得太難看，支持者可能會報復性投票，轉投中國國民黨籍“立委”柯志恩。



林岱樺15日受訪時發表3點聲明，並為妹妹喊冤。林首先強調尊重司法、全力配合釐清事實，相信司法會還給她公道。第二，她說，堅守民進黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查；第三則是，她期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。



謝寒冰16日在自己的直播中談到，對綠營來講，現在有一個很麻煩的人物，就是林岱樺。現在資料都給廉政會了，廉政會會作什麼決定？不知道。



“可是我覺得不樂觀！”謝寒冰說，因為才說把資料給廉政會，馬上傳出她妹妹是“林高薪”什麼的東西，這很明顯就是“黨”聯合媒體，準備要把林岱樺做掉，這個態勢是蠻明顯的。問題是綠營他們最擔心的應該就是，如果用廉政會這種粗暴的方式把她做掉，林岱樺的支持者會怎麼想？



謝寒冰強調，林岱樺並不是一般的民進黨參選人，她在地方是真的很有實力的那種！這些人不是因為民進黨而投給林岱樺，這些人是因為“林岱樺父女”的關係而投給林岱樺。在這種情況下，如果把林岱樺這一局搞得太難看，這些人是很有可能出現報復性投票？



謝寒冰說，比較好的情況是，林岱樺的支持者就變得不投票；比較差一點的情況，他們可能會報復性投票，投給柯志恩或怎麼樣的？



謝寒冰指出，“這個就是他們最擔心的東西！”這一局還很亂，但重點不是在於柯志恩強或不強，而是民進黨這屆沒有強的候選人，這才最糟糕。