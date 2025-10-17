藍白委齊批行政違法　籲“賴政府”懸崖勒馬

藍委楊瓊瓔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”“國是論壇”中，多位藍白“立委”痛批“行政院”怠惰違法，未依法律編列警消退休與軍人加薪預算，也遲未落實《新住民基本法》。他們指出，“國會”已完成修法並公告施行，“行政院”卻拒不執行，形同踐踏法治。“立委”們呼籲行政團隊應懸崖勒馬、依法行政，儘速補編預算與落實政策承諾。



“立法院”近日審查2026年度“中央政府”總預算，藍綠陣營針對“行政院”未將軍人待遇與警消退休金納入編列一事交鋒。根據今年通過的《軍人待遇條例》與《警察人事條例》修正案，政府應自明年起提高基層待遇與退休給付，相關法案已於“國會”三讀並經賴清德公布施行。然而，“行政院”卻未在新年度總預算中編列經費，引發在野黨強烈批評。另一方面，《新住民基本法》雖於去年7月通過、8月公告，但至今仍未訂定實施日期，新住民團體多次呼籲政府勿讓法案淪為空文。



在論壇中，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔發言，痛批“行政院”明顯違法。她指出，“國會”已通過並公布施行的軍警加薪與退休條例，“行政院”卻未依法編入2026年度總預算，嚴重違背法治精神。她質疑，“行政院長”與“主計長”在被質詢時竟然“沉默以對”，顯示政府部門不敢面對問題，甚至可能受到政治壓力影響。楊瓊瓔強調，‘主計長’是‘中華民國’的‘主計長’，不是任何政黨的‘主計長’”，呼籲“行政院懸崖勒馬”，不要再“裝聾作啞”，應立即補編預算、依法行政。



中國國民黨籍“立委”許宇甄發言時，形容卓榮泰領導的行政團隊是“台灣憲政史上最會創造違法模式的“內閣”。她批評，這個自詡為“AI“內閣”的政府展現的不是智慧，而是權力傲慢，從預算制度、人事提名到地方財政分配皆違法亂紀。她指出，《財政收支劃分法》明文規定一般性補助不得低於前一年，但“行政院”卻“巧立名目偷換概念”，將法定補助改為申請制，形同變相削弱地方財政自主，破壞分權精神。她也痛批“行政院”延宕NCC與“中選會”的人事提名，使監理與選務機關陷入空轉，甚至“文化部”也延遲公視董事提名。她痛批，當“行政院長”以違法為常態，下轄“院會”便以怠惰為風氣，這不是AI“內閣”，而是詐騙“內閣”、違法“內閣”。



台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍則以《新住民基本法》為題，批評行政怠惰造成民眾失望。她回顧，2024年7月“立法院”三讀通過該法，8月由賴清德公布，然而一年多以來“行政院”卻未訂定實施日期，讓新住民“空等希望”。她強調，這部法律不只是法條，而是台灣展現多元、平等與尊重的重要象徵，保障新住民與新二代在教育、文化、就業及公共參與上的權益，也規劃設立“新住民發展署”以促進溝通與支持。她呼籲“行政院”盡速落實施行，讓法律不再停留在紙上，讓新住民“安定台灣、共創未來”。



三位“立委”的發言，矛頭皆指向“行政院”的消極與失職。他們一致強調，依法行政是政府最基本的責任，若連立法機關通過、賴清德公布的法案都得不到執行，將嚴重動搖政府信譽與人民信任。