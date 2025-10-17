藍委籲強化治安民生　打詐與普發現金成焦點

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電(記者 俞敦平)在今日的“國是論壇”中，中國國民黨籍“立委”洪孟楷與張智倫分別聚焦治安與經濟民生議題。洪孟楷主張借鏡新加坡，以重刑打擊詐騙、守護人民免於受害的人權；張智倫則呼籲儘速普發現金一萬元，讓稅收回饋全民、提振消費，以應對關稅上升與經濟放緩壓力。“立法院”今日預計三讀通過特別預算普發現金，“行政院”將於11月上旬啟動發放。



台灣詐騙案件頻傳，“警政署”統計顯示，2025年上半年民眾因詐騙受害金額高達新台幣480億元，創歷史新高。政府雖推出“新世代打詐行動綱領”及多項跨“部會”專案，但成效仍飽受質疑。同時，隨著美國對進口商品提高關稅、新台幣匯率快速升值，出口產業面臨壓力，市場憂心台灣經濟可能步入蕭條。“行政院”提出“普發現金一萬元”方案，“立法院”今日預計完成特別預算三讀，最快11月上旬啟動發放，藉以刺激內需、紓解民生壓力。



洪孟楷在發言中指出，新加坡正考慮修法引入鞭刑懲治詐騙犯，以遏止日益猖獗的詐騙犯罪。他引用資料指出，新加坡2025年上半年因詐騙造成損失約107億元新台幣，而台灣同期高達480億元。他認為，“亂世用重典”才能嚇阻不法，政府應展現更強公權力防堵詐騙。他反駁外界認為鞭刑違反人權的說法，強調：“真正的人權，是人民免於被詐騙、免於被酒駕撞死、免於孩童受虐的權利。”洪孟楷呼籲政府正視問題，並建議“立法院長”韓國瑜帶領跨黨派委員前往新加坡考察打詐制度，研議更有效的立法與執行手段。



張智倫將焦點轉向經濟民生，肯定“普發現金一萬元”政策即將通過，稱這是“全民期待已久的權利，而不是政府的施捨”。他指出，近年美國提高關稅、全球物價上漲、房租攀升，人民生活壓力倍增，“唯獨薪水沒漲，日子卻越來越難過”。他強調，政府應將稅收超徵的錢還給人民，這是對勞工與家庭的最基本回饋。“一萬元看似不多，但對很多家庭來說，可能是一個月的房租、一個孩子的學用品、或是一家的溫飽，甚至是撐過難關的救命錢。”



張智倫進一步指出，過去包括2008年金融海嘯以來的消費券、三倍券、五倍券等政策，都在景氣低迷時發揮提振作用。如今在美國提高關稅、新台幣匯率快速上升、出口受壓的情況下，台灣經濟再度面臨挑戰，“普發現金正是時候”。他呼籲“行政院”與“經濟部”應確保11月上旬順利發放，展現政府的行動力，讓政策及早落實，帶動內需與信心。