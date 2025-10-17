原民藍委林倩綺推南島文化　連結南太島國

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電(記者 俞敦平)在“立法院”今日的“國是論壇”中，中國國民黨籍“立委”林倩綺以“南島文化鏈結外交”為題發言，主張外交應從文化連結出發，而非侷限於政治與經濟援助。她指出，台灣與太平洋三個“邦交”國同屬南島語系，應善用文化淵源作為外交優勢，推動具文化深度的交流政策，讓台灣成為南島文化研究與國際合作的核心樞紐。



近年台灣在國際外交上面臨挑戰，“邦交”國數量減少，外交空間受限。當前台灣在太平洋地區僅剩帛琉、馬紹爾群島與吐瓦魯三個“邦交”國，這些國家與台灣同屬南島語族文化圈，擁有相似的航海傳統與歷史脈絡。如何鞏固太平洋“邦誼”、深化實質交流，成為當前政府的重要課題。



林倩綺在今日“國是論壇”中提出“南島文化鏈結外交”構想，主張外交應從文化出發，以人文理解為橋梁，展現台灣軟實力。她指出，“司法院”近期設立“原住民族專庭”，要求司法官接受原住民族文化與社會背景訓練，這是一項象徵制度對文化理解重視的進步。林倩綺認為，外交體系也應借鏡此做法，建立文化敏感度與歷史視野，讓對外關係不再只是金援與儀式，而是建立在相互理解之上的長期合作。



林倩綺表示，台灣與三個太平洋“友邦”之間的文化聯繫，是最天然、最獨特的外交優勢，卻長期被忽視。當前外交仍以政治協商與經濟援助為主軸，缺乏文化層面的深度鏈結，導致交流多停留在短期計劃與表面互訪。她建議，“外交部”應與“原民會”合作設立“南島文化外交培訓班”，讓涉外人員具備南島文化素養與基礎認識，強化第一線的文化溝通能力。



林倩綺並提議，政府可推動“南島文化研究國際合作網絡”，整合學術界、原住民族與文化專業人才，使台灣成為南島文化研究與保存的核心樞紐。她指出，南島文化不僅是原住民族的歷史，更是全體台灣人的根，代表台灣與太平洋共享的精神血脈。



“文化是最深的力量，外交若能從文化出發，就能建立真正的理解與友誼。”林倩綺強調，唯有透過文化連結，才能鞏固“邦誼”、拓展交流，讓世界看見台灣的文化厚度與人文價值。她呼籲政府將文化作為外交新軸線，讓台灣在太平洋這片藍色家園中展現更深、更持久的力量。