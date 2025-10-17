高雄8綠委籲重修財劃法　齊轟藍委柯志恩

綠委邱議瑩號召高雄市綠委舉行“重修財劃法，還高雄公平正義：高雄‘立委’共提財政收支劃分法修正案”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”邱議瑩17日號召來自高雄市的民進黨籍“立委”，總共8人一起召開記者會，要求中國國民黨、台灣民眾黨將國民黨籍“立委”柯志恩版本的財政收支劃分法退回重修，並支持邱議瑩提出的版本，而8名民進黨籍“立委”中表態角逐競選明年高雄市長的4名綠委也都到齊，劍指對手柯志恩。



邱議瑩17日在“立法院”舉行“重修財劃法，還高雄公平正義：高雄‘立委’共提財政收支劃分法修正案”記者會，邀集綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷與會。



邱議瑩指出，財劃法經過時任國民黨智庫執行長柯志恩主導版本修法後，出現離島財源大減、算式錯誤等問題，其中高雄增幅更是六都最低僅49%，嚴重加劇南北失衡，針對柯志恩版本的缺失，已提修正案並送進議事處，透過四大方向補正漏洞，比柯志恩版為高雄多爭取150億元新台幣，還給高雄應有的公平正義，呼籲關心高雄與自己家鄉的縣市“立委”，都能一起來響應、支持修法。



邱議瑩強調，期待前任國民黨政策會執行長、現任高雄黨部主委、還要選明年高雄市長的柯志恩，應站在公平正義的立場，說服國民黨一起支持邱議瑩版本，不然將愧對高雄市民。



許智傑表示，自己過去是數學老師，今天就幫藍白上堂數學課，證明財劃法惡修對高雄更差，等於藍白惡修財劃法後，奪走了高雄人174億預算。他也點名國民黨“立委”柯志恩，說到“你想選高雄市長，難道你還贊成原來的版本？”



林岱樺主張“修法要公平，分帳要合理”，她支持邱議瑩委員和民進黨高雄隊提出的修法版本，將土地面積入法、老年人口入法、碳負擔補償入法。



李昆澤說，舉交通建設為例，高雄少了103億相關軌道建設經費，將對高雄造成發展危機，希望修法要回歸理性專業、回歸公平。



黃捷表示，財劃法問題從去年底民進黨就大聲疾呼，但藍白後知後覺，病灶浮現後才發現，所以我們一定要重修財劃法，才能亡羊補牢。



賴瑞隆表示，國民黨通過的是“重北輕南”、“重藍輕綠”版本，讓台北有首都有加3%，增加了452億，是六都最多，但高雄卻損失174億。希望重修財劃法，還給中南部合理交代。



李柏毅指出，國民黨版本的財劃法為什麼出那麼多問題，就是不斷用臨時提案，粗糙暴力的通過財劃法，把“中央”3千多億下到地方，把“中央”可以均衡台灣分配的經費剝奪了。