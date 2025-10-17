朱家軍凌濤暗批盧　放話選黨魁後來又不選

凌濤17日接受中廣新聞網“千秋萬事”主持人王淺秋專訪。（照片截自中廣新聞網YouTube影片) 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席選舉明日投票，有6人角逐。原先被看好的國民黨籍台中市長盧秀燕卻缺席，但比較奇特的是此次候選人大都強調願當2028造王者，採“尊盧”態度。國民黨主席朱立倫子弟兵、國民黨智庫“國政基金會”副執行長凌濤今日受訪時疑暗批盧秀燕“今年初哪個地方一直放話說要選國民黨主席？6月、7月又說不選，你們自己去搞啦，這樣對嗎？這是領袖嗎？這是2028要重返執政的氣魄嗎？”



凌濤強調，他從來沒有看過一個黨主席選舉候選人必須先跟大家說沒有要選2026、2028，所以要來當黨主席，哪有這樣的。當的好，為什麼不能選？“這是不對的”。他期待這個亂局未來要有大咖出來整合，大家拭目以待。



凌濤17日接受中廣新聞網“千秋萬事”主持人王淺秋專訪。節目一開始，王淺秋解釋，原本邀請對象是國民黨主席朱立倫，朱不願受訪，只能邀朱的子弟兵凌濤來代表朱發言。



凌濤指出，今年初國民黨主席朱立倫心意已決，準備交棒給2028要競選的人，但不能年初講，到6月又不要，誰來收拾亂局？希望未來要選2028的大咖們出來主持一下大局，否則年輕世代晚上想一想眼淚都會流下來。



主持人王淺秋追問，這些話是在轟盧秀燕嗎？凌濤說，他沒有點名，他對台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及盧秀燕的地方治理表現高度肯定，他只是說做為一個領袖與準備2028重返執政的氣魄，不能把亂局放在這邊“這麼多亂局，誰來收拾？”



凌濤認為，未來新的國民黨主席如果走“中間藍”，擁抱社會大眾民意路線，一定是強勢黨主席，明年要選舉的人也會認為可以聯合競選。如果新主席要走“偏斜路線”，或不是依照黨綱說的“反共保台”、兩岸去風險化，“中華民國”路線、保護台灣的路線，以及內造化、青年化路線，就一定是超級弱勢的黨主席，因為黨內公職都很敏感“沒有人會聽你的”。



凌濤強調，民進黨“抗中保台”，國民黨保台，兩岸對話交流，精神上反共。民進黨與陸委會沒有功能，國民黨要扮演第2軌或2.5軌的角色，親美、友日、和陸的路線未來應繼續下去。未來新的國民黨主席若走“中間藍”，擁抱社會大眾民意的路線，一定就是強勢黨主席，明年要選舉的人也會認為可以聯合競選。



凌濤說，他支持兩岸交流，但反對“紅統”，黨主席選舉不能自爽，政黨目的是爭取民意支持，用選舉改變“國家”政策方向，如果只是喊爽，讓國民黨走向這路線，無法獲民眾支持是沒有用的。



他並透露，在交接卸任後，朱立倫團隊未來仍會保留一個辦公室，有國際部門對外接軌。