韓國瑜再度化身賣菜郎　促銷新北三芝茭白筍

“立法院長”韓國瑜與藍委洪孟楷等人出席“2025新北市三芝區茭白筍節”宣傳活動。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日上午再度化身“賣菜郎”，與多位藍營委員趁院會暫時休息時，一同前往“立法院”康園餐廳前廣場，出席“2025新北市三芝區茭白筍節”宣傳活動。三芝選區的藍委洪孟楷致詞時笑稱“賣菜郎再賣菜”，感謝韓國瑜親自站台，並推介三芝茭白筍一年一作、甜度高達七度的特色。現場藍委雲集、氣氛熱烈，宛如農產嘉年華。



韓國瑜致詞時窕幽默的說，“賣一個茭白筍有這麼多“立法委員”站台，感覺像在賣鑽石一樣”。



“立法院”今早上演一場熱鬧的“農產嘉年華”。在院會短暫休息期間，韓國瑜與多位藍委走出議場，前往康園餐廳前廣場，為“2025新北市三芝區茭白筍節”宣傳造勢。活動由三芝區“立委”、三芝區公所主辦，邀集“中央”與地方官員、農會代表及“農業部”人員共同參與。現場不僅展示三芝茭白筍與多道料理，還安排地方舞團表演炒熱氣氛，場面熱鬧滾滾。



藍委幾乎全員到齊，現場人數多到超過座位數，不少人乾脆站在周圍參與。洪孟楷致詞時笑說，“今天賣菜郎又來賣菜啦”！引起全場笑聲。他感謝曾任北農總經理的韓國瑜親自站台，他笑稱韓國瑜“對推廣農產品最有經驗”。洪孟楷說，能在全台最高民意殿堂介紹家鄉農產是莫大的榮幸，特別感謝“中央”與地方單位給予協助。



洪孟楷進一步介紹，三芝茭白筍一年僅有一季，氣候與水質孕育出絕佳品質，“甜度高達七度，像水果一樣香甜可口”。茭白筍屬刺殼種，外皮帶有淡紅斑點，是上乘品質象徵；外型“像美人腿一樣飽滿漂亮”，代表農民勤奮與土地恩賜。他呼籲全台民眾於“10月24日至26日”連假期間前往三芝，體驗北海岸風光、支持在地農民，“讓三芝茭白筍遠近馳名、發光發熱”。



活動最後，韓國瑜、洪孟楷及藍委們共同合影，呼籲全民支持台灣農業。“立法院”前廣場此刻宛如地方產業展，政治人物親手推銷在地農產，場面熱鬧又充滿人情味。