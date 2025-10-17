韓國瑜賣菜　不忘提醒要讓人民過好日子

韓國瑜出席“2025新北市三芝區茭白筍節”宣傳記者會致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日出席“2025新北市三芝區茭白筍節”宣傳活動，致詞時幽默笑稱“賣一個茭白筍有這麼多“立法委員”站台，感覺像在賣鑽石一樣”。他表示，“立法委員”不只要問政，也要協助地方產業發展。他更強調台灣的發展不能只依賴高科技與半導體，應讓“每一位農民、漁民、勞工”都能過好日子，“立法院”是全台人民最高的希望之所在”。



“立法院”康園餐廳前上午舉行“三芝茭白筍節”宣傳活動，韓國瑜趁院會暫時休息，與多位國民黨籍“立委”一同出席。面對滿場媒體與地方代表，他以幽默開場說，“賣一個茭白筍，“立法院”有這麼多“立法委員”站在台上，感覺像在賣鑽石一樣。”



韓國瑜感謝主辦單位，與三芝的區域“立委”洪孟楷長期推動地方農業，並表示“立法院”作為全台最高民意機構，不只是辯論法案的地方，也應幫助各地人民尋找出路。他說，“立法委員”的責任不僅在監督政府，也要協助農民、漁民與基層勞工改善生活、拓展產銷通路，“再賣一次菜也開心”。



韓國瑜接著談到茭白筍在《本草綱目》中的記載，指出其具有“清熱、解毒、利尿”等功效，並笑稱自己曾在南投埔里看到“茭白筍公主選舉”，評選標準是“小腿要漂亮”，與茭白筍外型相呼應，“三芝的茭白筍更是名不虛傳，美人腿一樣的線條，真的漂亮”。



韓國瑜指出，台灣的發展不能只依靠高科技與半導體產業，應讓各行各業的人民都能獲得幸福。“每一個小螺絲釘、每一位農民、漁民、勞工，都應該有安穩的生活。”他強調，“立法院”是全台人民最高的希望之所在，民意代表應該讓每個行業、每個家庭都能感受到幸福與尊嚴。