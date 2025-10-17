綠雙姝爭高雄市長　林岱樺現身邱議瑩記者會

綠委林岱樺與綠委邱議瑩討論發言的順序。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）民進黨籍高雄市“立委”邱議瑩17日在“立法院”舉行要求重修財政收支劃分法的記者會，邀集民進黨籍高雄市“立委”參與，但原先綠委林岱樺沒有要出席，今早近9點突決定要出席，引起關注。要爭取明年民進黨高雄市長選舉提名的人選包括林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑齊聚一堂，彼此也在記者會上發表對財劃法的看法，互別苗頭。



邱議瑩主辦的“重修財劃法，還高雄公平正義：高雄“立委”共提財政收支劃分法修正案”記者會，邀集包括自己在內共8名高雄市綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷與會。不過原先林岱樺並未回覆出席與否，直到上午8點40分邱議瑩辦公室通知媒體，林岱樺有要出席。



媒體問及，為何早上才突然答應要出席記者會？林岱樺微笑表示，邱議瑩有邀請她，因此沒問題，她也要用行動力支持高雄市。



邱議瑩則表示，7名高雄市“立委”，她都有邀請一起開記者會，但她並不清楚林岱樺那邊如何，因都是透過助理們之間的聯繫，大家一起為財劃法重修來爭取利益，因中國國民黨提的版本對高雄市不公平，國民黨還要逕付二讀，是不負責任，因還有人口、土地面積等很多因素要納入考量，大家要好好討論。



邱議瑩開場也與賴瑞隆、許智傑先合影，彼此穿著粉紅色配件，響應民進黨籍高雄市長陳其邁請到韓團BLACKPINK。記者會過程中，邱議瑩與林岱樺也有短暫交頭接耳談待會發言的順序。



會後記者提問，對於國民黨籍“立委”柯志恩追打高雄美濃大峽谷、小港柏油山，對於高雄市長民調影響？邱議瑩僅表示，今天還是聚焦財劃法。