高虹安出席新竹市府活動遭批　白營民代力挺

民眾黨籍新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月17日電（記者 盧誠輝）因涉“立委”任內詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，15日公開出席新竹市府舉辦的的鹽港溪自行車道啟用典禮，不但上台致詞，還參加啟用儀式，遭民進黨和時代力量新竹市議員抨擊。對此，台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋表示，他當天就在現場，高受邀到場見證工程完工啟用，並無不妥。



有意尋求連任的高虹安最近動作頗大，日前率領新竹市東區基層建設促進會38位里長，參觀南投中興新村茶業博覽會，受到南投縣長許淑華熱情接待。南投縣舉辦雙十節焰火晚會，高虹安也以新竹市長身分出席活動，與賴清德、“立法院長”韓國瑜，以及多位縣市長同場。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨，高院二審預計12月16日宣判，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案7月26日獲得12.4萬多票的不同意票遭否決。



高虹安去年7月26日一審遭判刑停職後，就未再公開出席新竹市政府舉辦的活動，雖仍勤跑地方基層活動，但原則上都會刻意避開市府舉辦的活動，避免爭議。但高虹安15日卻公開出席新竹市府舉辦的的鹽港溪自行車道啟用典禮，被外界解讀為是為了傳達明年爭取連任新竹市長的企圖心。



對於高虹安公開出席市府活動，民進黨籍新竹市議員林盈徹痛批，被停職中的高虹安公開出席市府活動，實在荒誕離奇，不只挑戰社會觀感，更形同對市民信任的嘲諷。時代力量新竹市議員廖子齊則質疑，高出席市府活動已模糊“停職”與“在職”的界線，形同挑戰行政倫理與司法制度，她要求新竹市民政處主動請“中央”函釋，釐清“停職”的定義，避免基層公務員陷入兩難。

