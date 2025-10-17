韌性特別預算條例通過　朝野促速發現金1萬

韌性特別條例三讀通過，藍綠白三黨團在議場中拍照、揮手並高喊口號。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電(記者 俞敦平)“立法院”今日上午三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”及特別預算案，總額新台幣5500億元，包含普發現金2360億元。三黨“立委”對此反應熱烈，現場一度喊口號、拍照留念。經朝野協商後，“國防”與部分部會預算共刪減約52億元。各黨團皆呼籲行政部門加速作業，盡快讓民眾領到現金。



“立法院”今日三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，其中全民普發現金1萬元最受社會矚目。通過後，藍綠白三黨“立委”紛紛走向議場中央拍照、揮手並高喊口號，現場氣氛熱烈，猶如慶祝時刻。由於場面一度過於喧鬧，韓國瑜多次發言、提醒議事秩序，才讓會議重新回到程序發言階段。



韌性特別條例經費上限為新台幣5700億元，“行政院”實際編列歲出5500億元，其中包含普發現金2360億元與產業支持預備金200億元。經朝野協商，“國防部”與部分部會預算共刪減約52億元，最終順利三讀通過。根據規劃，“行政院”預計在預算生效後一個月內啟動發放作業，並於七個月內完成全民發放。



於完成三讀後的發言時，民主進步黨籍“立委”陳培瑜表示，韌性條例的核心不僅是普發現金，而是全面性照顧民眾。她指出，“行政院”將推動中小企業貸款與金融協助、加強弱勢與獨居長者照顧，同時推進青年職訓與高階人才培育。她也呼籲朝野支持後續“國土安全”韌性預算，包括海域監控與巡防艦艇建設，“照顧人民是政府責任，也是全體民代共同目標”。



中國國民黨籍“立委”翁曉玲指出，特別預算是為因應美國高關稅政策對台灣產業與勞工造成的衝擊。她強調，國民黨堅持為民請命，推動全民普發現金一萬元，讓民眾“口袋多點現金、小確幸也能多一點”。她批評民進黨政府在台美談判上“黑箱作業”，未說明具體內容，並要求行政部門儘速執行，“不要再搞政治動作，拖延全民的救命錢”。



台灣民眾黨籍“立委”林國成則表示，“還稅於民”是民眾黨與國民黨長期主張，如今三黨達成共識，讓政策實現，是“良心發現”的結果。他指出，一萬元雖然金額不高，但對基層民眾意義重大，象徵政府體察民意、與人民共享經濟成果。林國成強調，民眾黨主張“不刪建設、不刪小確幸”，希望持續推動惠民政策。



“立法院”完成三讀後，朝野均表達肯定，並期盼行政機關加速執行作業，讓普發現金如期在11月上旬啟動，並同步推動產業與民生支持措施，穩定經濟與民心。