普發現金預算2360億過關　敲定11月發放

攸關全民普發現金1萬元新台幣的預算案”，17日在“立法院”三讀通過，現場氣氛熱烈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）“立法院”院會17日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。



“財政部長”莊翠雲昨日已先表示，預計在賴清德公告當天召開記者會，宣布發放時程，預計11月上旬就可以發放。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日敲槌通過韌性特別預算後，現場氣氛熱烈。國民黨團在總召傅崐萁率領下高喊“普發1萬、還稅於民、說到做到、振興經濟、台灣加油”！民進黨團則在總召柯建銘率領下喊出“花蓮加油”！民眾黨團總召黃國昌則率領其他7名“立委”，在場舉起“特別預算不是民進黨小金庫”布條靜坐旁觀，未參與口號呼喊。



根據“財政部”規劃，普發現金1萬元的領取管道包含“直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放”等5種方式，力求全民便捷領取。



“行政院會”於9月11日通過該項特別預算案，歲出共編列5500億元新台幣，其中包含普發現金2360億元，另預留200億元作為後續產業支持用途。“立法院”財政等六委員會於9日聯席初審通過後送交黨團協商，並於14日完成共識，各黨團同意17日院會處理、完成三讀程序，不再提出復議。



今日院會表決亦通過民眾黨團提案，將“支持勞工安定就業—媒體政策及業務宣導經費”減列2000萬元並凍結400萬元。另國民黨團提案“全民健保基金”凍結1億元。最終原列預算5500億元，共減列52億9800餘萬元。



民進黨團幹事長鍾佳濱指出，民進黨支持強化海域巡防與災害防救等公共安全預算，呼籲在野黨不要因政治立場差異而犧牲民眾利益，應共同支持政府照顧人民、振興經濟的政策，讓普發現金真正落實於全民生活中。