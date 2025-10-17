遭控性騷擾和解收場　邱臣遠：選擇原諒

新竹市代理市長邱臣遠17日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠在2023年遭前民眾黨“立委”女助理指控，邱擔任“立委”期間涉嫌對她性騷，邱否認，並提告。官司經過2年的纏訟終於在今年10月14日雙方達成和解，當初指控邱性騷的巫女刪除臉書貼文並刊登啟事以回復邱的名譽。邱則表示，面對傷害，他選擇原諒。



巫姓女助理於2023年間在個人臉書發文，指稱時任民眾黨“立委”的邱臣遠在2020年間趁機摸手，還用“眼神”性騷擾，遭邱提告求償60萬元。台北地院在今年3月認定邱雖主張言論不實，卻無法佐證對方“全都是編故事”，至於意見表達的部分則屬可受公評之事做“合理評論”，故據此判邱敗訴。全案可上訴。邱當時對判決結果則表示“遺憾”，後續會再與律師討論並提出上訴。



邱臣遠昨天深夜突然在臉書貼文並附上巫女在臉書刊登的啟事表示，此案經過完整的法律程序與雙方溝通，雙方已於2025年10月14日正式達成和解，巫女並於2025年10月16日在其臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文；且刊登啟事以回復他的名譽。至此，謝謝大家陪他走過這段路。



邱臣遠說，感謝大家長久以來的支持與信任，也感謝在艱難時刻，依然選擇相信清白與正直的每一位朋友。名譽對每個人而言都極為重要。對他來說，家庭與清白的名譽，更是人生中最珍視的事。這2年來，因遭受不實的性騷擾指控，他與家人承受了極大的壓力與誤解。面對政治攻擊及輿論風波，他選擇相信司法、相信真相。



邱臣遠強調，面對傷害，他選擇原諒，因為他相信理性與寬容，能化解傷痛，也能讓社會更加團結。對他而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。希望所有關心這件事的朋友，能與他一同放下過去，把焦點重新放回共同關心的新竹市。未來，他會以更加謙卑與專注的心，繼續推動市政、建設城市，讓新竹市成為更溫暖、更進步的幸福家園。