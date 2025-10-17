高雄市長初選資格未受影響　林岱樺強調清白

綠委林岱樺接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）民進黨籍高雄市“立委”林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會日前決議，由於部分細節尚待釐清暫不處置，其參與高雄市長黨內初選資格未受影響。林岱樺17日受訪表示，她坦蕩、清白，並邀請媒體27日可到高雄地方法院旁聽，就知道真相。



民進黨高雄市長初選目前四搶一，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等四名綠委競逐。中國國民黨可望由“立委”柯志恩再戰。



林岱樺等人遭查出涉詐領新台幣1400多萬元助理費，高雄地檢署6月起訴9人。檢方另查出林岱樺胞妹也涉協助浮報詐領32萬多元，月薪最高達13萬元，17日依貪污等罪追加起訴。



林岱樺17日在“立法院”受訪，被問到是否會影響到她民調第一？林岱樺表示，廉政會已明確說明不會將案件與市長初選掛勾，而她坦坦蕩蕩、清清白白面對廉政會與法院調查，有信心爭取清白。



林岱樺也邀請媒體，表示歡迎大家10月27日前往高雄地方法院旁聽，屆時就能清楚什麼是不法不實，什麼是刻意漏掉的有利證據，大家到場就會知道整個來龍去脈。



針對美濃大峽谷盜採砂石案，林岱樺回應，該區砂石回填分類不當、難以再利用，末端作業未經合法程序直接填入農地應嚴懲違法。她強調，政府“中央”應積極合作，尋找合法暫置及終端處理場所，才能從根本解決這類全台性問題。