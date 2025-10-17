新竹市萬聖節全城變裝　邱臣遠邀民眾來搞鬼

2025新竹市萬聖節“萌怪不夜城”17日舉行宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月17日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹市萬聖節17日熱鬧登場，市府大廳設置的巨型“萌怪轉蛋機”也跟著亮相，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市每年舉辦的萬聖節活動都吸引許多遊客參與，今年活動以“萌怪不夜城”為主題，他邀請全台遊客萬聖節都能到新竹市來一起“搞鬼”。



2025新竹市萬聖節“萌怪不夜城”17日舉行宣傳記者會，包括邱臣遠、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐、徐美惠、黃文政、民眾黨籍新竹市議員李國璋、宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源、林慈愛、新竹市文化局長王翔郁、民政處長施淑婷等人都到場出席。



邱臣遠指出，新竹市是全台最年輕與充滿活力的城市之一，萬聖節活動不僅是孩子們最期待的節慶，也成為市民與遊客每年秋天的共同記憶。今年以“萌怪不夜城”為主題，與療癒系國際IP“卡娜赫拉的小動物”合作，讓“P助”與“粉紅兔兔”化身萬聖限定萌怪登場，陪伴大小朋友在新竹城市街頭共度超萌、超熱鬧的10月。



邱臣遠提到，今年的“萌怪不夜城”活動從即日起至10月31日連續15天展開，市府打造多款拍照亮點，並規劃“萌怪躲貓貓”、“萌怪轉蛋所”、“萬聖大遊行”、“怪奇小鎮市集”等四大主題活動，歡迎市民朋友一起來”搞鬼”。



新竹市文化局表示，每年萬聖節的重頭戲“萬聖大遊行”將於10月24日19時熱鬧展開。眾人將從府前廣場出發，全城變裝同樂，以及15間合作店家加入討糖的行列。現場除有天馬戲創作劇團帶來的主舞台表演外，周邊的“怪奇小鎮市集”也將集結20攤美食與創意攤位，從搗蛋甜點、飲品到驚喜小物，營造最具節慶氛圍的萬聖夜，邀請市民換上最可愛、最搞怪的裝扮，歡慶萬聖遊行夜。