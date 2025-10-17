美國進步中心訪團拜會民眾黨　黃國昌未現身

美國進步中心訪團一行於16日下午拜會民眾黨。（照片：民眾黨提供） 中評社台北10月17日電／前美國聯邦參議員達修爾(Thomas A. Daschle)率領美國進步中心(Center for American Progress)訪團於16日下午拜會台灣民眾黨，本次拜會由民眾黨秘書長周榆修親自接待，政策會執行長賴香伶、國際事務部主任林子宇、副主任廖偉宏等人陪同與會，雙方就台灣政情及台美關係深入討論。民眾黨主席黃國昌則未現身。



美國進步中心(Center for American Progress)訪團成員包括前白宮副幕僚長荻倫(Jen O’Malley Dillon)、前國務院發言人普萊斯(Ned Price)、前白宮立法辦公室主任羅里格(Miguel Rodriguez)、前白宮副閣員秘書艾力克斯（Cristóbal Alex）及前聯邦參院外委會多數黨幕僚長墨菲（Damian Murphy）等人。



周榆修致詞時表示，訪賓在能源、“國防”外交、“國安”、經濟甚至選舉等領域有相關經驗，台灣民眾黨亦持續關注相關的議題。周榆修首先分享台灣民眾黨針對能源議題的態度，周榆修說，我們在今年8月提出核三延役公投並獲得434萬同意票，超過2024年的大選的369萬得票數，這足以證明民眾黨欲推行的“國家”政策已突破同溫層且能夠獲得中間選民的支持。



提到“國防”議題，周榆修則表示台灣民眾黨落實嚴格監督以及將錢花在刀口上的精神，我們認為此舉才能夠爭取全體民眾對“國防”的支持。此外民眾黨也提出《“國家”機密保護法》的修法，希望提高將“國家”機密洩漏給中國等等境外勢力的刑責。



在經濟及社會任性的議題上，周榆修也向訪團表達特朗普政府的高關稅確實對台灣的產業造成不小的影響，並表示民眾黨也先於政府一步提出《民間版關稅衝擊影響評估》，要求政府必須向社會報告，以爭取時間讓企業及民間有時間做出因應衝擊的準備從而穩定社會。

