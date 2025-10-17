高雄旅展賣大陸自由行　張家界、江南最熱銷

高雄國際冬季旅展17日在高雄展覽館開展，有1家參展廠商掛海報介紹大陸自由行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）為搶冬季旅遊商機，高雄國際冬季旅展17日在高雄展覽館開展，上百家旅行社推出優惠搶客。受限台官方赴陸觀光禁團令限制，現場僅1家有掛海掛介紹大陸自由行，業者低調不願多談，服務人員介紹張家界、江南賣得最好，吸引不少民眾上門詢問。



高雄國際冬季旅展17日在高雄展覽館開展，一連展出四天，齊聚百家旅遊業者，包含海內外旅行社、五星級飯店、航空公司、郵輪業者、網卡供應商參展，提供優惠，讓民眾一站購足旅行需求，規劃假期。活動由威典展覽事業有限公司主辦。



各家都強調最優惠來吸客，譬如麗星郵輪推出高雄出發菲律賓、日本、越南海島多種不同航線。五福旅遊推出高雄直飛韓國濟州4天，不走購物站、黑毛豬燒烤吃到飽。可樂旅遊推韓國賞楓、滑雪5日行。東南旅遊推日本東京5日、北海道6日行程。



現場以介紹日、韓、東南亞、歐洲旅遊為主，一家旅行社介紹大陸旅遊景點，掛出“漳州溫泉、明清古街”、“江西婺源、篁嶺曬秋、望仙谷”、“北疆天山、禾木村、喀納斯湖、吐魯番”大海報，也吸引不少民眾前往了解。



服務人員拿DM介紹目前賣最好的是“張家界8天自由行”每人新台幣15900元起、“江南6天自由行”每人9900元起、“北疆12天自由行”39800元起，主要因為價格與天數關係，客群則以長輩居多，年輕人主要是陪同家人。



台灣自2020年初以防堵新冠肺炎為由，禁止旅行社組團赴大陸旅遊，至今已5年半仍未解除，因此參加旅展的旅行社也只能販售“機加酒”給自由行旅客選擇，有放文宣介紹的攤位也非常少。