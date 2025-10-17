馬英九談九二共識反對台獨　鄭麗文承諾做到

鄭麗文17日中午拜會馬英九，獲得馬的墨寶。馬英九基金會執行長蕭旭岑在旁陪同受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日投票，候選人鄭麗文今天中午拜會馬英九，馬英九題字“麗文同志留念，世代接棒、同行致遠”勉勵。希望中國國民黨能在九二共識、反對“台獨”的基礎上，再次緩和兩岸關係。再一次的兩岸和平交流，這對未來至關重要。



鄭麗文也說，馬英九希望她當選後，一定要推動兩岸青年的交流，因為年輕就學的時刻，這時候的友誼是最純粹的。



鄭麗文強調，如果兩岸青年可以有很深的情誼，對於未來兩岸的發展非常重要，而且馬英九說，大陸人來到台灣後一定會愛上台灣。



至於如果她上任，國民黨會以九二共識為基本路線？鄭麗文說，是的，因為在馬英九的任內，就是在九二共識基礎上，有了兩岸交流和榮景。但在民進黨執政後，兩岸關係跌到冰點。所以馬念茲在茲，希望未來中國國民黨能在九二共識、反對“台獨”的基礎上，再次緩和兩岸關係。再一次的兩岸和平交流，這對未來至關重要。



鄭麗文今天前往內湖區的馬英九基金會拜會馬英九，基金會執行長蕭旭岑在一樓大門迎接。大約進行半小時的會面後，鄭麗文秀出馬英九贈送的墨寶出面受訪。



她表示，馬英九非常關心選情，今天是選舉最後一天了，對她非常關心、鼓勵。最後時刻馬希望順利圓滿，也希望她當選黨主席後，一定要推動兩岸青年的交流，因為年輕就學的時刻，這時候的友誼是最純粹的。



鄭麗文說，現在兩岸兵凶戰危，種種錯誤的歷史論述，讓馬英九非常搖頭、痛心。因此希望國民黨要擔當起重責大任，特別叮嚀兩岸青年交流，是國民黨最重要的使命。



此外，馬英九也致贈墨寶給鄭麗文，文字寫到“世代接棒、同行致遠”。鄭麗文說，對於這次主席選舉，馬英九希望世代接棒、同行致遠，希望國民黨主席人選可以耳目一新，更希望同行致遠，大家應該並肩同行，未來任重道遠。一定要團結一致，再度開創兩岸和平的榮景。



蕭旭岑受訪時說，對馬英九來講，所有的參選人都是最寶貴的同志，他們願意在黨最艱困的時候出來選國民黨主席，等於是為黨犧牲奉獻。馬英九都給予鼓勵，給予肯定。