官員要求部屬當按讚部隊　陳其邁怒拔官

民進黨籍高雄市長陳其邁17日在市府出席活動時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）高雄市政府被藍營踢爆區公所要建置公務員臉書帳號名冊當按讚部隊。民進黨籍高雄市長陳其邁17日表示，經調查民政局從未下令，只有一個區公所這麼做，他強調侵犯隱私很不應該，並重申市府同仁應嚴守行政中立，也不能介入初選或大選。



高雄藍綠攻防升溫，爆料不斷。國民黨籍高雄市議員白喬茵16日踢爆有高雄市三民區公所員工反映，被區長許淑媛要求交出臉書帳號列冊管理，不定時查核有無對市府文章按讚或分享。高雄市政府16日晚間將該區長調離區長職務、調整為非主管。



陳其邁17日出席市政行程表示，蒐集同仁臉書帳號造冊的行為，是侵犯個人隱私的行為，這個非常不應該，經過民政局的調查後，民政局沒有下令，那也僅有這一個行政區，其他區並沒有這種狀況。



陳其邁表示，再三重申市府不會、也從來不會，也不可能去要求說要蒐集所謂這個臉書帳號，他也要求所有的同仁在執行公務的時候，都必須嚴守行政中立，不能介入初選或者是大選，希望這個同仁也都必須來嚴守相關的法律規定。



白喬茵在16日指出服務處收到投訴，有公所要求每名員工的臉書帳號必須交出來列冊管理，如果沒有臉書帳號，秘書室資訊人員會協助創設一組，長官會不定時查核這些帳號有沒有對市府的文章按讚、留言、分享。且該公文指出社群互動率愈高、愈多人互動，業務宣導內容會被更多看見。