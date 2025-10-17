韌性特別預算案過關　民進黨團喊話

民進黨“立法院”黨團。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）“立法院”17日三讀通過普發現金1萬元新台幣的“中央政府”因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”。民進黨“立院”黨團表示，落實賴清德施政的的“四大優先”。“經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先”四大優先，讓台灣更加壯大與均衡發展！



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱表示，國際情勢多變，美國關稅與中國施壓威脅同步升高。此次特別預算不僅是普發現金，更是為強化“國安”、災防與經濟韌性的重要布局。他呼籲在野黨勿以政治立場影響人民權益。



民進黨團派代表鍾佳濱於議場講台上指出，國際情勢的變化遠不止美國關稅問題。中國對台施壓、滲透與威脅已日益明確，中美貿易戰當中，台灣是重要的波及者。他強調，政府編列韌性特別預算正是為了因應美中角力下的經濟與安全挑戰，普發現金只是其中一環。更重要的是加強“國安”防衛、海運協防及災害應變能力。



鍾佳濱說，此次特別預算除普發現金1萬元外，還涵蓋多項照顧政策，包括全民健保與勞保基金撥補、農民設置冷鏈設備以拓展外銷市場、颱風防災設備更新等。他強調，這些都是政府為強化民生安全與經濟韌性所做的努力。



他提醒，近期普發現金相關詐騙訊息頻傳，呼籲在野黨支持政府相關部會加強宣導，讓勞工、農民與民眾獲得正確資訊，不被假消息進入。普發現金是全民共享的小確幸，但更大的意義，是在關鍵時刻展現台灣面對國際挑戰的團結與韌性。