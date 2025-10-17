搶冬旅商機　錢緯銘：大陸旅遊需求還是很多

五福旅遊行銷暨經營企劃處副總經理錢緯銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）高雄國際冬季旅展17日在高雄展覽館開展，開搶冬季旅遊商機。五福旅遊行銷暨經營企劃處副總經理錢緯銘向中評社指出，大陸旅遊的需求還是很多，景點豐富、價格優勢、且飯店品質都有做提升，若可開放組團赴陸，台灣民眾一定會趨之若鶩，對景氣也會有幫助。



高雄國際冬季旅展17日在高雄展覽館開展，一連展出四天，齊聚百家旅遊業者，包含海內外旅行社、五星級飯店、航空公司、郵輪業者、網卡供應商參展，提供優惠，讓民眾一站購足旅行需求，規劃假期。活動由威典展覽事業有限公司主辦。



有關大陸旅遊熱度如何，錢緯銘表示，今年到大陸的旅遊需求還是很多，因為民眾覺得大陸景點豐富、價格相對低廉，且大陸的飯店品質也一直做提升。春夏之際可能喜歡去四川，走山景；也蠻多旅客喜歡去江南。冬天則紛紛跑東北，像雪鄉、哈爾濱冰雕季，都有很多旅客在做詢問。



對於接下來景氣的看法，錢緯銘表示，若台灣政府可以開放組團到大陸觀光的話，台灣民眾一定會是非常趨之若鶩，因為地大物博的大陸，還是非常棒的旅遊點。



受限台官方的禁團令所以旅展推薦大陸自由行攤位比較少。錢緯銘建議，因還是得遵守法規，但各家旅行社還是會提供大陸旅遊懶人包、各地景點介紹，建議從景點下手，譬如峨嵋山、武當山、或著名的三山五嶽，或大城市像北京、上海、廣州、深圳這些點，都是可以做選擇。各家旅行社網站也有很多資訊可以比較選擇。



另外，根據“交通部觀光署”近期公布2025年上半年1至6月台灣民眾出境約914萬人次，海外入境來台客約419萬人次。



對於入境恐難破千萬人次關卡，錢緯銘指出，今年入境人數確實可以看到韓國、東南亞的海外旅客，尤其泰國、印尼、馬來西亞、新加坡都非常夯台灣，因為台灣的感性旅遊深受海外觀光客喜歡，但可能離破千萬人次還是有點距離，宣傳可能還是要多加深一點，就看明年可否更多人來到台灣。



出境很旺也帶動旅行社業績成長。錢緯銘指出，台灣經濟還是不得了，出境人數還是不斷提升，可看到不管是團體遊、自由行、或迷你小團Mini Tour，台灣人海外旅遊數量還是持續增加，甚至七月雖然有日本大地震謠言，但前往日本的人數還是增加，所以還是非常看好出境商機。