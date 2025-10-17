勞動黨聲援勞工　揭“抗中保台”遮羞布

台鐵產業工會17日赴台“勞動部”控訴員工請假遭刁難。（照片：勞動黨提供） 中評社台北10月17日電／長榮航空一名34歲女空服員日前在勤務期間因延誤就醫而猝逝，台鐵員工因身體不適請病假卻遭主管懲處，引發關注。勞動黨今日聲援表示，這兩起事件揭開了台灣勞動現場的殘酷現實：在“抗中保台”、“全民皆兵”的政治動員語境下，民進黨政府與資方以“社會韌性”之名，實則要求台灣社會占多數的受薪勞動者與數以萬計家庭以生命和健康支撐一個虛構的“抗中保台”“安全神話”。



勞動黨指出，所謂“社會韌性”，原應是社會能在面對災難與危機時維持穩定、互助與正義的能力；但在民進黨政府的詮釋下，它被扭曲為服從與犧牲的代名詞。從空服員被迫延班、不敢請假，到台鐵員工因病被懲，這種韌性其實是對勞動人權的剝奪。民進黨政府沒有擔當起保障勞工權益的角色，反而成為要求基層“撐下去”的苛刻管理者。



勞動黨表示，“抗中保台”的政治口號，進一步為這種結構性壓迫提供了道德外衣。當民進黨政府以“敵情威脅”為由推行“全民防衛”、“社會防衛動員”等政策，公務員、醫護、運輸、航空等產業勞工被視為“戰備資產”，勞動權、休假權、乃至生病的權利都被重新定義為“不夠愛台灣”。



勞動黨說，這樣的政治敘事，不僅割裂了社會的同理與團結，更在潛移默化中鞏固了一種假想敵思維：任何質疑體制的聲音，都被懷疑為“破壞團結”。於是，勞工在抗議中被噤聲，企業與官僚體系的壓榨反而被包裝成“防衛韌性”的表現。



勞動黨強調，空服員之殞、台鐵員工之懲，並非個案，而是民進黨政府將所謂“安全”凌駕於“人權”之上的制度化結果。這種以政治安全為名的動員，實際上正在蠶食社會的良知與正義，使“愛台灣”、“敵人就在你身邊”成為忽視勞工處境的借口。



勞動黨表示，真正的韌性，不在於犧牲，而在於守護。它應該來自社會對生命尊嚴的堅持、對勞動條件的改善、對基層人民的保障，而非對政治口號的盲目效忠。民進黨政府若真要“保台”，就該先保勞工的命、保人民的健康、保社會的公義。否則，再多的“保台”政治語言，也只會成為掩飾不義的煙幕。