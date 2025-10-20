林岱樺：美關稅重擊高雄傳產應加速止血

民進黨籍7連霸“立委”、已表態參選高雄市長的林岱樺接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電（記者 張穎齊）美國對台課20%加N疊加關稅，重創台灣南部傳統產業。民進黨籍7連霸高雄市“立委”林岱樺接受中評社專訪指出，高雄傳統產業，包括螺絲、鋼鐵、工具機、加工業哀鴻遍野，不少廠商實施無薪假。她憂心“科技業賺到翻、傳產賠到慘”失衡，呼籲政府加速止血。



已表態角逐2026高雄市長的林岱樺接受中評社專訪表示，當前台灣經濟的主要驅動力是半導體與科技產業，“科技業是賺到翻，傳統產業卻是賠到慘”，這個結構性落差已讓南部產業鏈失衡。以北高雄的扣件產業為例，許多業者都受到美國關稅與國際市場疲弱的雙重打擊，鋼鐵業、鋼鐵加工、工具機等傳統製造業無不苦不堪言，無薪假早就在進行，整個區域產業氛圍非常悲觀。



她指出，政府雖推出“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”達5500億元新台幣，但工具有了，不代表問題解決。“經濟部”相關預算從900億提升到1100多億，希望這些資源能真正下到企業，特別是傳產與中小企業。



林岱樺進一步指出，政策工具雖齊全，但政策落地力不足，中南部業者普遍面臨三大困境“不知道、不會寫、寫了不會過”。她說，許多合法工廠甚至不知道可申請補助，知道了也不熟悉繁瑣申請程序；好不容易送件，又因核銷細節不符而被退件。



她呼籲，政府必須整合全台64家法人單位與工業輔導機構，要真的走入工廠、走進現場，幫助業者逐戶了解政策、實際輔導申請，政策工具若只停在紙上，就沒辦法止血。而這波美國關稅重擊波及面廣，不是個別企業問題，而是整體區域經濟在流血。

