郝龍斌秀戰績催票　擊敗過民進黨兩大老

國民黨主席候選人郝龍斌舉行“郝好相挺—青年公職挺好的記者會”，多位黨籍年輕民代到場相挺。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席明日投票，國民黨主席候選人郝龍斌今日與黨內年輕民代舉行記者會催票表示，基層黨員對黨主席的角色不清楚，認為黨主席會罵，聽起來爽，但他要提醒大家，今天要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席，“會贏比會罵重要”，他有打贏2場選戰的經驗，擊敗過前“行政院長”蘇貞昌與謝長廷。國民黨未來若要贏，必須由他當主席，才能爭取到主流民意的支持。



郝龍斌今天舉行“郝好相挺—青年公職挺好的記者會”，台北市議員詹為元、林杏兒、柳采葳、鍾沛君，新北市議員黃心華、陳偉杰、江怡臻、高雄市議員邱于軒，以及南投市長張嘉哲到場力挺。



郝龍斌當選過兩任台北市長，競選第一任時，打敗綠營謝長廷；競選第二任時，打敗綠營蘇貞昌。



國民黨主席選舉有6名候選人，目前呈現郝龍斌與鄭麗文相爭的局面。



台灣民意基金會17日上午公布“下一屆國民黨主席選舉：鹿死誰手？”民調。在全台性民調，有24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文，郝龍斌領先10.1個百分點。但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點。



《中時新聞網》報導，針對有民調顯示黨員民意落後其他候選人，郝龍斌表示，國民黨黨意要與民意符合，從主流民意的大幅領先來看，他相信國民黨未來要贏，必須要由他做黨主席，才能爭取到主流民意的支持。尤其他在走訪基層過程中間，看到很多基層黨員對黨主席的角色有不清楚的認知，覺得將來黨主席能講、會罵，聽起來爽，可是他要提醒大家，今天要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席，強調“會贏比會罵重要”。



對於國民黨主席候選人鄭麗文說要把國民黨從羊群變獅群，郝龍斌表示，最能讓羊群變成獅群的人就是他，未來黨主席不是單打獨鬥，一個戰將無法對付民進黨，而他就是帶領獅群的獅王與總教練，國民黨的年輕戰將都是獅群，未來他要讓每一個年輕戰將各就各位，讓獅群發揮團隊戰力，打贏2026、2028選舉。



對於鄭麗文今天拜會馬英九，郝龍斌說，每個候選人都在爭取黨內領袖支持，但2026選舉中在檯面上的關鍵人物是縣市長，多位藍營縣市首長都站出來支持他，因為這些縣市長最瞭解黨主席必須熟悉大型選舉運作與經驗，他有打贏2場選戰的經驗，而且擊敗過前“行政院長”蘇貞昌與謝長廷，唯有他來當主席，國民黨未來的提名才會順暢且能贏。